Д-р Мирослав Ненков: Схемите за крадене от държавата са прости, като да вземеш близалка от устата на дете

"Схемите за крадене на пари от държавата са прости като да вземеш близалка от устата на дете". Това заяви Мирослав Ненков, бивш служебен министър на здравеопазването. Според него ако се спрат тези кражби, 9-те млрд от бюджета ще стигнат, "ще останат за крадене и няма да се доплаща". Той твърди, че огромни суми изчезват от тези пари. "Корпуцията убива физически, буквално", заяви Ненков.

Влизането в европейската финансова система ще се отрази на тъмните потоци пари, които текат отдолу под повърхността, смята бившият служебен министър."Ще се отрази на здравеопазването с в външния контрол, защото нашият контрол не става за нищо", каза още той.

"Ако някой се опълчи на системата, някой ще загуби живота си, защото тъмните субетки - те са тези, които имат сметка от измамите в здравната система. Въпросът със заплащането на специализацията на младите лекари също няма да се реши, защото тези тъмни фигури нямат сметка от младите лекари. Те са малко като избиратели. Младите лекари нямат значение. Няма как човек да се опълчи на злите сили ей така, или ще става постепенно или с огън и меч", заяви Ненков.

И разказа, че когато е бил служебен министър едни пари е пренасочил от една болница в друга, защото тази болница не ги е похарчила, а редът е такъв, че ако не се похарчат, те се губят. Депутатка от региона на тази болница казала "Защо взехте парите от нашата болница, д-р Ненков?". Директорът не е похарчил парите от тази болница, които по закон му се полагат, д-р Ненков е взел парите на болница. Самата депутатка така пречи на цялата система, заяви той.