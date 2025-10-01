И бодита да им сложат - все тая...и комбинезон може да им сложат (ВИДЕО)

И бодита да им сложат - все тая...Иначе, каквото искат, и комбинезон може да им сложат. Това каза пред медиите в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка със случая с хванатите с подкуп служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-известна като ДАИ. Думите на Борисов дойдоха в контекста на дебата в обществото да се сложат боди камери и на служителите на автомобилната агенция по примера на служителите на МВР. Подобни камери предлагат и в свой законопроект от "Да, България".

Случаят с подкупа

Припомняме, че преди дни стана ясно, че двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" а поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс. Първоначално те бяха задържани до 72 часа, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп.

От 22 товарни композиции, които е трявало да пристигнат за концерта на Роби Уилямс, са спрени пет водачи на камиони, но двама са отказали да дадат подкуп. Служителите на ДАИ поискали и приели суми от 300 евро и два пъти по 200 лв. от общо трима водачи. Претекстът за подкупа бил повреда в тахошайбите, но по данни на организаторите тахографските устройства са чисто нови. ОЩЕ: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и виждат седми премиер в Таки