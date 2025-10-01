Войната в Украйна:

И бодита да им сложат - все тая...и комбинезон може да им сложат (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 10:43 часа 477 прочитания 0 коментара
И бодита да им сложат - все тая...и комбинезон може да им сложат (ВИДЕО)

И бодита да им сложат - все тая...Иначе, каквото искат, и комбинезон може да им сложат. Това каза пред медиите в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка със случая с хванатите с подкуп служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-известна като ДАИ. Думите на Борисов дойдоха в контекста на дебата в обществото да се сложат боди камери и на служителите на автомобилната агенция по примера на служителите на МВР. Подобни камери предлагат и в свой законопроект от "Да, България". 

Случаят с подкупа 

Припомняме, че преди дни стана ясно, че двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"  а поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс. Първоначално те бяха задържани до 72 часа, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп.

От 22 товарни композиции, които е трявало да пристигнат за концерта на Роби Уилямс, са спрени пет водачи на камиони, но двама са отказали да дадат подкуп. Служителите на ДАИ поискали и приели суми от 300 евро и два пъти по 200 лв. от общо трима водачи. Претекстът за подкупа бил повреда в тахошайбите, но по данни на организаторите тахографските устройства са чисто нови. ОЩЕ: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и виждат седми премиер в Таки

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ДАИ Роби Уилямс подкуп боди камери
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес