Пеевски подкрепя Борисов: ДАИ трябва веднага да бъдат закрити (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски иска ДАИ да бъдат закрити веднага, като подкрепя идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. "По тази тема подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта, да ги закрием направо. Ще го помислим в МВР ли, къде да се прехвърли. От това, което се видя, за мен трябва веднага да бъдат закрити", каза Пеевски пред медиите. Думите му дойдоха във връзка със задържаните за подкуп двама служители на агенцията. Припомняме, че те бяха поискали подкупа от екипа на Роби Уилямс и за целта бяха ползвали Google translate.

Опозицията е неадекватна, според Пеевски

Пеевски коментира и критиките на опозицията за дупка в бюджета и рисковете за румънски сценарий в България.

"Коя опозиция? Те са тотално неадекватни, това са едни крадци, които грабиха "Митниците". Всички проблеми са заради тях. Те нямат право да говорят за нищо", заяви Пеевски. Според него те са ограбили държавата заедно с баща им - Румен Радев.

На въпрос дали ще подаде сигнал срещу Радев за "Боташ", той каза, че ще подаде сигнал до ДАНС и прокуратурата за Сорос и Прокопиев. "Ще подадем и в Америка данни", добави Пеевски.

Междувременно Пеевски се противопостави на вдигане на данъци и призова приходните агенции да се захващат за работа. ОЩЕ: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и виждат седми премиер в Таки