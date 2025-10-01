Челен удар: Автобуси на градския транспорт катастрофираха в Пловдив, има пострадали

Два автобуса от градския транспорт на Пловдив са се блъснали челно, след като единият водач е загубил контрол. Катастрофата е станала около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница.

Снимка БГНЕС

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол, съобщи БТА.

Припомняме, че преди дни един човек е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България". Загинал е шофьорът на автомобил, ударил се в стълб. Колата е с английски номера.