Войната в Украйна:

Челен удар: Автобуси на градския транспорт катастрофираха в Пловдив, има пострадали

01 октомври 2025, 10:48 часа 367 прочитания 0 коментара
Челен удар: Автобуси на градския транспорт катастрофираха в Пловдив, има пострадали

Два автобуса от градския транспорт на Пловдив са се блъснали челно, след като единият водач е загубил контрол. Катастрофата е станала около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

ОЩЕ: Катастрофа затруднява движението по пътя Самоков – София

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница.

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол, съобщи БТА.

ОЩЕ: Тежка катастрофа в София, има загинал (ВИДЕО)

Припомняме, че преди дни един човек е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България". Загинал е шофьорът на автомобил, ударил се в стълб. Колата е с английски номера.

 

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пловдив Градски транспорт автобус информация 2025
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес