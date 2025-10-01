За престъпления срещу деца и жени: Киргизстан връща смъртното наказание

Президентът на Киргизстан Садир Джапаров е възложил на правния отдел на администрацията си да изготви законодателни изменения за възстановяване на смъртното наказание. Тази мярка ще се прилага за престъпници, които изнасилват и убиват жени и деца, съобщава Vesti.kg, позовавайки се на пресслужбата на президента. "По-конкретно това се отнася до въвеждането на смъртно наказание за изнасилване на деца, както и за изнасилване и убийство на жени. Президентът Садир Джапаров смята, че престъпленията срещу деца и жени не трябва да остават ненаказани“, обясни прессекретарят на президента Аскат Алагозов.

Мотивът

Джапаров взе това решение след убийството на 17-годишно момиче. Девойката отишла на гости на приятел, но след това изчезнала. По-късно тялото ѝ е открито в дефилето Боом. За убийството е заподозрян 41-годишен жител на Бишкек. Той е признал, че е убил непълнолетната, след като я е изнасилил.

Идеята

Идеята за възстановяване на смъртното наказание е изразена от местните жители в района, в който е станало престъплението. В Киргизстан е в сила мораториум върху смъртното наказание от 1998 г. Преди три години местни депутати предложиха въвеждането на смъртно наказание за сексуално насилие над деца. Кабинетът обаче се противопостави на това.

