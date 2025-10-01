И в Бурса страдат от сушата: Има режим на водата

В тримилионния турски град Бурса има режим на водата. Службата по водоснабдяване и канализация на Бурса (BUSKİ) обяви, че въвежда поетапни водни режими в различни части на Бурса в следващите десет дни заради ниското ниво на язовирите около града, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА. По информация на местните власти нивото на водата в язовирите, които захранват 3-милионния град е спаднало драстично в края на лятото, като към момента язовирът Доганджъ, който има обем от 43 милиона кубични метра, е запълнен на 6,8 процента, а язовирът Нилюфер, който е с обем от 60 милиона кубични метра, е напълно пресъхнал.

В същото време нивото на язовира Чънарджък, който има обем от 75 милиона кубични метра и от септември се захранва допълнително с по 110 000 кубични метра вода на ден, също достига критично ниско ниво – 3,34 процента от пълния му обем.

Поетапно спиране на водата

От BUSKİ обявиха, че водата ще бъде спирана поетапно в различните части на града на определени дати в периода от 1 до 10 откомври, като прекъсванията ще бъдат 12-часови и ще обхващат часовия диапазон от 17:00 ч. до 05:00 ч.

„Ако няма дъжд и няма планирани прекъсвания на водоснабдяването, язовирите ще бъдат изчерпани до 6 октомври“, коментира кметът на Бурса Мустафа Бозбей. „Не знаем какво ще се случи през октомври и ноември. Трябва да намерим решение, като обмислим всяка възможност“, каза още Бозбей.

