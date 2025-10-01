Левски искаше червен картон за настъпване по бедрото, а си мълчи за настъпване по лицето

Във вторник вечер Левски имаше късмет, че не остана с човек по-малко след само 20 секунди игра при визитата си на Ботев Пловдив, след като Рилдо настъпи вратаря Даниел Наумов по лицето. След това "сините" се добраха до успеха с гол на Мустафа Сангаре. От лагера на Левски очаквано не коментираха ситуацията с Наумов, но пък "сините" бяха доста по-шумни, когато преди дни Кайо Видал от Лудогорец настъпи Кристиан Димитров по бедрото.

Рилдо заслужаваше червен картон повече от Видал

Ако трябва да се степенува грубостта на двете нарушения, то това на Рилдо срещу Наумов изглежда да заслужава много повече санкциониране с червен картон. Левски дори изиска ВАР-аудио за ситуацията с Видал и Димитров от мача с Лудогорец, но сега едва ли ще го направи, когато ситуацията е в ущърб на отбора. И Цветомир Найденов е прав да се шегува с Левски, като написа след мача на "Колежа": "Записи от UFC ще искаме ли?"

Сега записи от UFC ще искаме ли?! 😊 Дана, дай записите, момче! 😉 #ОПГЖелезнотоПопи Публикувахте от Tzvetomir Naydenov в Вторник, 30 септември 2025 г.

Нараняванията по лицето на Даниел Наумов казват всичко

В социалните мрежи се върти снимка на обезобразеното лице на Дани Наумов, който бе с разкървавен нос, подутина под окото и нараняване на устната. Странно как ВАР не се намеси в такава ситуация, особено когато за всички е ясно, че във вратарското поле "господар" е стражът и той трябва да бъде пазен при подобни единоборства. Рилдо обаче се размина само с жълт картон - сигурно защото бяха минали само 20-на секунди, нищо че това не трябва да има значение за показване на червен картон.

В Левски донякъде бяха прави да търсят справедливост за опасната игра на Видал срещу Димитров в дербито на "Герена". Вероятно нарушението на играча на Лудогорец можеше да заслужава червен картон. Но със сигурност фалът на Рилдо срещу Наумов заслужава много повече изгонване - и ако от Левски имат достойнство, сега биха излезли и признали грешката на съдийската бригада, така както упорито се противопоставяха на съдийските решения от мача с Лудогорец...

Оставяме думите за вас. 100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача! Честито на съдийската бригада! Публикувахте от Илиян Филипов в Вторник, 30 септември 2025 г.