30 септември 2025, 10:57 часа 230 прочитания 0 коментара
Образувани са осем производства: Д-р Брънзалов за нападенията над лекари

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медик. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни от прокуратурата. "В сравнение с 2023 г., през 2024 г. случаите на нападения спадат до 10", каза той. През 2022 г. прокуратурата е образувала 13 производства за причиняване на телесна повреда на медик.

"През последните години БЛС положи много усилия, за да се защитят медиците", каза Брънзалов, цитиран от БТА. Той подчерта, че целта е била да се обърне вниманието на обществото върху проблема. "Сключихме споразумение с прокуратурата, което да гарантира по-бърза и адекватна реакция на институциите. Създадохме механизъм за подаване на сигнали и проведохме обучения за справяне с агресията на работното място", каза още Бръзналов.

Наложените наказания през 2022 г. са 17, от които четири ефективни присъди. През 2023 г. те са 12, с преобладаващи условни присъди. През 2024 г. броят е 13. Само за първото тримесечие на 2025 г. вече има четири наказания.

"Добрата новина е, че за този период нямаме нито един изгубен човешки живот на медик вследствие на нападение. Също така няма и нито едно оправдано лице, след като му е било повдигнато обвинение", коментира председателят на БЛС.

Виолета Иванова
