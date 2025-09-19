Евтаназия на пациенти с рак: Голям процент от лекарите в Италия подкрепят

63% от лекарите в Италия подкрепят евтаназията при пациенти с рак (50% при определени обстоятелства, 13% винаги), предаде италианската информационна агенция ANSA. Това са основните резултати от проучване сред 562 клиницисти, популяризирано от Италианската асоциация по медицинска онкология (AIOM) и фондация AIOM и представено на конференцията „Дни на етиката“, посветена на „Краят на живота: Грижа отвъд болестта“, която се открива днес в Лече.

Проблемът е с последната фаза на рак

Освен това, 60% от запитаните се подлагат на лечение на рак през последния месец от живота си. 32% обаче казват, че не се чувстват адекватно подготвени да се грижат за пациенти с рак в тази последна фаза от лечебния процес, а 90% смятат, че е необходим национален закон по въпроса.

"Палиативните грижи „не трябва да се използват само в последните дни от живота, когато вече не са налични активни възможности за лечение, а представляват ценен ресурс от момента на диагностициране на напреднал рак, тъй като могат да подобрят качеството на живот и преживяемостта", подчерта Масимо Ди Майо, новоизбраният президент на Италианската асоциация по медицинска онкология (AIOM), на конференцията „Дни на етиката", посветена на „Краят на живота: Грижи отвъд болестта", която се открива днес в Лече.

Ранните палиативни грижи и ракът на белия дроб

„През 2010 г.“, обяснява Ди Майо, „в New England Journal of Medicine беше публикувана статия, която промени начина, по който мислим за палиативните грижи. Проучването показа, че при пациенти с метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб ранните палиативни грижи могат да подобрят не само качеството на живот, но и преживяемостта, като ефективно предлагат нов модел за интегриране на палиативни грижи и активно лечение.“

Статията е цитирана в насоките на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) и Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO). Въпреки това, липсата на специалисти по палиативни грижи досега усложнява прилагането на модела в клиничната практика и ние сме наясно, че реалистично погледнато, очевидният недостиг на персонал вероятно няма да бъде решен, поне в краткосрочен до средносрочен план, предвид нарастващия недостиг на специалисти по палиативни грижи спрямо търсенето. В този сценарий Ди Майо заключва: „AIOM смята, че е от съществено значение да се повишат уменията на онколозите, за да се гарантира предоставянето на палиативни грижи".