Как да различим Covid-19 от грип?

От какво сме болни - Covid-19 или грип? В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове. "Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при Covid-19 част от пациентите губят вкус, обоняние", обясни общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в ефира на Нова телевизия.

Медикът призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.

"Случаите на коронавирус се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с Covid-19. Това не бива да ни плаши", каза тя.

"Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст", уточни д-р Николова.