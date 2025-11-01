Войната в Украйна:

"Сега не е моментът": Силви Кирилов за вдигането на здравната вноска

01 ноември 2025, 13:23 часа 269 прочитания 0 коментара
"Сега не е моментът": Силви Кирилов за вдигането на здравната вноска

Увеличението на здравната вноска не зависи от министерството. В момента не е най-подходящото време за това, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото. Това мнение изрази министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов във връзка с исканото увеличение на здравната вноска от Българския лекарски съюз (БЛС).

Бюджета за здраве

Относно бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването той заяви, че винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение.

"Това са трансфузионните центрове, които са от стратегическо значение за всеки един български гражданин, за общността, за държавата, за системата - здравната, ние там имаме сериозни проблеми. Разработили сме програма. В последния бюджет имаше заделени средства, но не това, което желаем. Там необходимостта е сериозна, защото при определени обстоятелства може да се случат процеси, на които не бих желал да бъда свидетел", агрументира се той.

Здравният министър заяви, че подкрепя увеличаването на възнагражданията на младите медици, но според него основният проблем е диспропорциите при заплащането в здравеопазването.

Кирилов обясни, че недостигът на кадри в системата е проблем не само в нашата страна. "За мен са равнопоставени както болногледачът, така и академикът. Не трябва тези диспропорции да ги засилваме. И преди 10, и преди 20 години са заминавали, такива са тенденциите в целия цивилизован свят и ние не можем да се преборим с тях. Търся решение, все пак който разполага с финансовия ресурс, диспропорциите в системата последните 25 години са значително засилени и първият принцип, на който трябва да отговориме, тази широко разтворена ножица да я намалим", каза той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
здравни вноски здравеопазване лекари Силви Кирилов информация 2025
