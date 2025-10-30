Войната в Украйна:

30 октомври 2025, 12:45 часа 650 прочитания 0 коментара
Изкуственият интелект не замества диагностичния процес, а го усъвършенства: Доц. д-р Карамишева пред Actualno.com

Доц. д-р Весела Карамишева е специалист акушер-гинеколог с повече от 20 години опит и профилиране в областта на онкопрофилактиката и диагностика на социално-значими заболявания в акушерството и гинекологията. Работи активно в областта на оперативната гинекология и миниинвазивна гинекологична хирургия. Участва и подкрепя колаборации с научни екипи и институции в страната и извън нея, насочени към реализиране на изследователски, образователни и приложни инициативи с интердисциплинарен характер.

От 2009 г. работи в СБАЛАГ "Майчин дом". Хабилитиран преподавател към Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София. От 2020 г. доц. д-р Карамишева е част и от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед.

Доц. Карамишева е съучредител и член на научния комитет на IAMIS - Интернационална Академия за Медицински Иновации и Наука. Академията има амбицията да постави началото на нов, качествен етап в развитието на медицината и науката, основан на интегриран, мултидисциплинарен подход и високотехнологичен подход. 

Боряна Герасимова, съорганизатор на IAMIS, основател и Изпълнителен директор на Re-Genaи пионер в персонализираната медицина и генетика. Над 10 години тя и нейният екип помагат хората да подобрят здравето и качеството на живот, съобразявайки се с уникалните генетични особености на всеки човек. В Re-gena е създаден първия мултидисциплинарен екип по нутригеномика в страната, включващ генетици, специалисти по хранене и диетететика, спортна медицина,  ендокринология, Аг специалисти и психолози.

Под мотото "Иновациите, които ни свързват" IAMIS обединява специалисти и изследователи от различни области за каузата на по-добро и устойчиво здравеопазване.

-------------------------------------

Преди броени дни приключи първата по рода си интердисциплинарна медицинска академия. Какво са най-новите тенденции, технологии и практики? Какви са най-важните изводи след тази академия?

Първото издание на IAMIS премина под мотото „Иновациите, които ни свързват“. На фокус пред публика от над 400 лекари, медицински специалисти, студенти и специализанти поставихме идеята, че бъдещето на медицината не принадлежи на отделните специалности, а на тяхното взаимодействие и синергия.

Истинският прогрес възниква тогава, когато има диалог, приемственост, обединение на медицина, технологии, наука и етика.

Имахме над 120 лектора от различни дисциплини и участници от 4 държави, освен България – Турция, Германия, САЩ и Канада.

Какво показа Академията?

Тази среща между дисциплини, поколения и идеи доказа, че иновацията се ражда в зоната на сътрудничеството. Интердисциплинарните подходи не просто ускоряват технологичния напредък; те променят самата философия на медицината – от лечение на болестта към разбиране на човека като биологично, психично и социално цяло.

Най-голямата иновация е промяната в мисленето – осъзнаването, че здравето е общо усилие, което надхвърля граници, специалности и институции.

Сред най-важните тенденции, които Академията утвърди и демонстрира в своите форуми, са:

  • Предиктивна и персонализирана медицина

IAMIS поставя акцент върху индивидуализираното лечение, основано на генетичен и молекулярен профил, метаболитни параметри и поведенчески фактори. Тенденцията е ясно изразена към използване на биомаркери, съвремении образни техники и предиктивни модели за ранна диагностика.

  • Миниинвазивна и функционално съхраняваща хирургия

Модерните оперативни подходи вече не се измерват само с прецизност, а и с възстановяване на анатомията и физиологичната функция. IAMIS насърчава прилагането на микрохирургични техники, 3D и навигационни системи, съвременни методи за визуализация и интраоперативна интеграция.

  • Нутригенетика, имунология и наномедицина

Това е новият хоризонт на интегративната терапия. Една от важните теми на Академията беше приложението на нутригеномиката в управлението на естроген-зависимите заболявания – като ендометриоза, миоми, фиброкистични промени и превенция на хормонално-зависими онкологични процеси.

Чрез анализ на генетичните варианти, отговорни за разграждането и елиминирането на естрогените, специалистите могат да изготвят персонализирани препоръки за хранителен режим, суплементация и начин на живот, които балансират хормоналния профил и намаляват риска от заболяване или рецидив.

IAMIS постави акцент върху необходимостта от интеграция между генетика, диететика и клинична практика, като показа, че храненето може да бъде не просто подкрепящ, а терапевтичен инструмент. В изключително интересен формат и дискусия бяха представени най-новите насоки: "Приложение на нутригеномиката в клиничната практика" (Боряна Герасимова), "Роля на генетиката в естроген-зависимия риск" (д-р Виктория Спасова), "От гените до храненето-иновации при естроген зависимите заболявания" (д-р Олга Антонова).

Тази посока отваря нови хоризонти – от превенция до дългосрочно управление на хронични състояния, при които хормоналният баланс е ключов за здравето на жената.

Наномедицината навлиза в онкогинекологията чрез таргетна доставка на лекарства. нанодиагностика и интелигентни наноструктури, които освобождават медикаменти селективно в патологичната зона.

Тази триада — генетика, имунология, нанотехнологии — очертава бъдещето на молекулярното лечение.

Как изкуственият интелект навлиза и трансформира медицината?

Един от най-вдъхновяващите акценти на конференцията беше модулът, посветен на ролята на изкуствения интелект в съвременната медицина. Той показа как дигитализацията и интелигентните технологии променят не само начина, по който лекуваме, но и самата философия на медицинската практика – от реактивна към предиктивна, прецизна и персонализирана.

Една от най-дълбоките трансформации, които изкуственият интелект (AI) носи в медицината, е в областта на диагностиката. AI не замества диагностичния процес, а го усъвършенства, като превръща огромните масиви от данни в структурирано знание, достъпно за клинициста в реално време. Пример е дигиталната патология, където автоматично се анализират милиони хистологични препарати, клетки и тъкани с изключителна точност. В образната диагностика за интерпретиране на образи, оценка на структури. Обединяваща роля е синтез на данни клинични, лабораторни, генетични и образни данни в единен диагностичен модел.

На научният форум темата бяха представени лекции изключително полезни лекции за практическото приложение на AI в клиничната среда.

С най-голям интерес беше посрещната демонстрацията на pроф. Джак Данда, лицево-челюстен хирург и водещ експерт в областта на медицинската симулация и виртуалната хирургия. Той беше поканен да представи концепцията за глобална образователна платформа, която обединява VR/AR технологии, хирургична навигация и изкуствен интелект.

Тази система позволява на млади лекари и специалисти от различни държави да участват в реалновременни виртуални операции, наблюдавайки техниките на световни хирурзи, давайки им възможност да тренират сложни процедури в безопасна, дигитална среда.

Какви са ползите от навлизането на ИИ и може ли да навреди?

ИИ е създаден с цел да подпомага, ускорява и усъвършенства човешкото познание, като превръща огромни количества медицински данни в практически полезна информация. IAMIS развива концепцията за интелигентни медицински платформи, които обединяват клинични данни, геномика, образна диагностика и терапевтични резултати в единен дигитален поток.

  • Прецизна диагностика – AI анализира образни, хистологични и генетични данни с точност, която често надхвърля човешкото възприятие, откривайки ранни патологични промени и минимизирайки диагностичните грешки.
  • Персонализирано лечение – AI системите интегрират данни от лабораторни резултати, медицински изображения и клинични наблюдения, за да изградят терапевтичен профил.
  • Превенция и предикция – алгоритмите могат да прогнозират риска от развитие на заболяване, усложнения или рецидив
  • Обучение и симулация – класическите методи на обучение – наблюдение, асистиране, последващо самостоятелно извършване – вече се допълват от реалистични симулации на клинични ситуации, които пресъздават усещането за истинска операционна зала.

VR/AR платформите позволяват на студентите и младите лекари да извършват виртуални хирургични процедури, без риск за пациента.

Едновременно с този прогрес все повече на дневен ред излизат нашите страхове, очаквания, грешки във връзка с навлизане на ИИ. Основният въпрос е изместване на човека от ИИ, злоупотреба с лични здравни данни, грешни алгоритми и решения. Това е с особена значимост за медицинската професия.

Тези въпроси бяха част от стратегическата инициатива на IAMIS. Специалисти по медицинско право, представители на киберсигурността, както и клиницисти, които вече използват AI в ежедневната практика дефинираха етични принципи и практическа рамка, баланса между иновация и морал.

Как ИИ помага във вашата специалност – гинекологията?

Изкуственият интелект трансформира гинекологията, превръщайки я от традиционна клинична дисциплина в предиктивна и персонализирана наука за женското здраве. AI осигурявайки по-точна диагностика, по-прецизно лечение и по-добра профилактика.

За мен лично, работейки активно в областта на онкопрофилактиката и оперативната гинекология, как се промени специалността:

Онкопрофилактика - AI анализира цитологични, хистологични и колпоскопски изображения с изключителна точност, анализ на генетични и епигенетични профили при онкогинекологични заболявания, откриване на нови биомаркери за ранна диагноза и таргетна терапия, анализ на данни от клинични регистри и мултицентрови проучвания. По този начин ИИ се превръща в интелигентен диагностичен партньор, който подобрява точността и надеждността на скрининга, без да заменя човешката преценка.

В гинекологията минимално инвазивните техники променят подхода към лечението на ендометриоза, миоми, кисти, безплодие и онкогинекологични заболявания.

Лапароскопските и роботизираните операции позволяват запазване на анатомичната и репродуктивна функция, по-кратък болничен престой и по-малко болка за пациентките.

Как би изглеждала болницата и кабинета на бъдещето?

Това е мултидисциплинарен екип, който ще обединява знания от изкуствен интелект (AI), роботика, телемедицина и биотехнологии. Кабинетът вече няма да е място за изчакване, а дигитално-интерактивна среда. AI системите ще могат автоматично да събират и анализират информация от разговори, електронни досиета, въпросници и гласови бележки. По този начин ще се спестява време, ще се елиминират пропуски и лекарят може да се фокусира върху пациента.

Операционната зала на бъдещето ще бъде навигирана от AI и роботизирани системи, с 3D визуализация. Така хирургията ще стане по-прецизна, безопасна и функционално съхраняваща.

В последните години говорим за намаляване на раждаемостта. Какви са причините и как може да се преодолее този проблем?

Много актуален и дълбоко социално-медицински въпрос — темата за намаляващата раждаемост е не само демографски, но и медицински, психологически и културен проблем. Специално внимание беше отделено на този проблем в преминалата академия.

Панелът по тази тема разгледа многофакторната природа на намаляващата раждаемост – като резултат от взаимодействието между социално-икономически тенденции, урбанизация, екологични замърсители и промени в начина на живот. Обсъждат се възрастовите и екологичните фактори, които водят до ускорено намаляване на фоликуларния пул, както и генетичните и епигенетични механизми, свързани с преждевременна яйчникова недостатъчност.

Наред с биологичните и социално-икономическите причини, психологическите фактори играят решаваща роля в процесите на демографско застаряване и отлагане на родителството.

Моделите на поведение, мотивациите и ценностите на съвременния човек променят начина, по който обществото възприема семейството, родителството и отговорността към бъдещите поколения.

Това, което наблюдавам в моята практика е отчетлива тенденция жените да отлагат майчинството в по-късна възраст, често след 35-40 години. Причините са комплексни – социални, икономически и психологически, но резултатите вече се усещат както в демографските показатели, така и в акушеро-гинекологичната практика.

Съвременната демографска и медицинска реалност изисква нов модел на мислене, организация и взаимодействие между медицина, общество и държава.

Решението не може да бъде едностранно – то трябва да обедини научния прогрес, социалната подкрепа и културната промяна.

Кога ще е следващото издание на IAMIS?

IAMIS e начало на един проект знание, сътрудничество и надежда, платформа за обединение на медицината, науката и технологиите. Искрено се надявам тя да е мост между дисциплини, поколения и държави – доказателство, че знанието не познава граници, а иновацията се ражда там, където науката среща човечността.

Когато специалисти от различни области работят заедно, се случват истинските пробиви в медицината. Следващото издание на академията ще бъде още по-мащабно и полезно, обединявайки още повече лекари, изследователи и визионери от България и света.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Изкуствен интелект медицина гинекология авторски Весела Карамишева IAMIS
