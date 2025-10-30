Изкуствен интелект ще асистира на лекарите в Гърция

„Дигиталният лекарски асистент“, първото приложение с изкуствен интелект в здравния сектор на Гърция, вече е достъпно за лекарите като част от Националното електронно здравно досие (ЕЗД), предаде гръцкото издание Kathimerini.

Инициативата е осъществена чрез сътрудничество между министерствата на здравеопазването и цифровото управление под егидата на агенцията EDIKA. Инструментът позволява на здравните специалисти достъп до данни за пациентите, намаляване на бюрокрацията, координиране на грижите и подпомагане на вземането на медицински решения.

Чрез системата MyHealthDoc лекарите могат да извличат информация за пациентите, да показват персонализирани резултати и да изискват отговори на естествен език, като например какви лекарства са били прилагани през последните три месеца или обобщена медицинска история на пациента. Системата също така поддържа вербално взаимодействие и предлага предложени въпроси.

Нова ера в здравната система на Гърция

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че функцията „сигнализира нова ера за Националната здравна система“, предоставяйки на лекарите „незабавен достъп до историята на пациента, намалявайки времето за чакане и подпомагайки диагностиката и лечението“. Той добави, че след около месец ще бъде въведен Граждански дигитален асистент за здравеопазване, който ще позволи на гражданите да имат сигурен достъп до своите здравни данни и услуги.

Министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу заяви, че инициативата има за цел „ефективно да подкрепи лекарите, да намали бюрокрацията и да подобри качеството на предоставяните грижи“, наричайки я „още една важна стъпка в цялостната цифрова реформа на здравния сектор". ОЩЕ: Кипър прилага Националната стратегия за изкуствен интелект