Учени обясниха защо отслабването невинаги е полезно

Лекарите често казват, че е необходимо колкото се може по-бързо да се отслабне, да се откаже алкохолът или да се промени диетата, за да се снижи нивото на холестерола. Но препоръките, които наистина помагат за поддържане на здравето, могат да навредят на вече болен човек, показват някои изследвания.

Това противоречие, което се нарича „парадокс на Куомо“ – кръстен на професор Рафаел Куомо от Медицинския факултет на Калифорнийския университет в Сан Диего (САЩ), описва как някои фактори, увреждащи здравето, понякога положително корелират с добри показатели на преживяемост при онкологично болни. Означава ли това, че настоятелните препоръки на експерти по здравословен начин на живот са безсмислени?

Всичко зависи от контекста и състоянието на здравето на конкретния човек, казва британският специалист в лечението на онкологични заболявания и изследвания на рака професор Джъстин Стебинг от университета Ръскин (Великобритания). Например, колкото и странно да изглежда, наднорменото тегло може да помогне за оцеляване, когато ракът вече е факт.

iStock

Става дума за това, че радикалните медицински методи – химиотерапия и нееднократни операции – са невероятно изтощителни процедури, които отнемат много сили на болните. Пациентите с високо съдържание на мазнини и мускулна маса могат да се справят с подобни натоварвания по-лесно. С други думи, такива пациенти имат повече енергийни резерви, което ги предпазва от изтощение.

Освен това анализ на 1,7 милиона случая на хоспитализация поради пневмония в Съединените щати показал, че пациентите със затлъстяване имат 29% по-висок шанс за оцеляване в сравнение с пациентите с нормално тегло. Причината вероятно е същата – наличието на повече енергийни ресурси.

Учените са открили връзка между умерената консумация на алкохол и намаления риск от исхемична болест на сърцето според свидетелствата на две мащабни изследвания, включващи 56 хиляди души от Съединените щати. Към подобни проучвания обаче трябва да се подхожда с голямо внимание. Лекарите никога не са твърдели, че алкохолът е полезен.

iStock

Оптимистичните резултати вероятно трябва да се тълкуват в смисъл, че хората, които пият, както се казва, „по празници“, по скоро като цяло водят здравословен начин на живот. Положителният ефект на сухото червено вино се свързва и с наличието в него на полифеноли – съединения, считани за ефективни антиоксиданти. Не е нужно обаче изобщо да ги пиете, за да ги се набавите с тях: те се намират и в гроздето, повечето други плодове и зеленчуци, в кафето и чая.

Холестеролът е още една загадка. Изключително ниското му ниво невинаги говори за добро здраве. Понякога това сигнализира за сериозни проблеми: възпаление или чернодробна дисфункция, добавя Джъстин Стебинг. Връзката между нивата на холестерола и продължителността на живота е още по-сложна: по-високи нива в кръвната плазма (в сравнение с по-младите) са наблюдавани при мъже и жени, доживели до 100 години, установили шведски учени въз основа на 35-годишен анализ на здравословното състояние на 44 636 жители на страната.

Всичко това означава, че е необходимо най-накрая да се изоставят универсалните препоръки, без да се вземат предвид индивидуалните характеристики. Това, което може да помогне на здрав 40-годишен човек да не се разболее, може да навреди на 70-годишен онкоболен.