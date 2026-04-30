Горна Оряховица на протест: Гражданите против продажбата на болницата

30 април 2026, 10:07 часа 602 прочитания 0 коментара
Жителите на Горна Оряховица излязоха протест пред общината. Те са недоволни от намерението да се продаде общинската болница и на диагностично-консултативния център към нея. Хората се опасяват, че с превръщането на болницата в частна ще отнеме социалната ѝ функция. Според управителя д-р Иван Иванов, това е единственият начин да бъде решен проблемът с хроничния недостиг на лекари и медицински специалисти. 

Натрупаните през годините финансови проблеми също изправят съществуването на лечебното заведение пред риск.

Инвеститорът поема ангажименти болницата да се развива като многопрофилна и годишно да се правят по 400 000 евро инвестиции в апаратура и подобряване на санитарно-битовите условия.

Заради напрежението в града кмета Николай Рашков оттегли предложението от днешното заседание на общинския съвет, но не изключи възможността точката да бъде предложена от общински съветник.

Хората в града са обясниха, че болницата обслужва няколко общини, а в по-голямата си част населението е застаряващо. Според тях една частна услуга би затруднила финансово доста от гражданите, а район не е от много богатите.

Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Приватизация болница Горна Оряховица
