Докато в здравно министерство чиновник взима 9500 евро: Младите лекари мислят за втора работа

14 шефове на дирекции в Министерство на здравеопазването са получили средно възнаграждение в размер на 4500 евро за месец април тази година. Тези данни обяви студентът по медицина Василена Димитрова в сутрешния блок на Нова телевизия, като информацията тя е получила заедно със свои колеги по Закона за достъп до обществена информация. Стана ясно, че най-високото единично възнаграждение на един от тези директори е 9500 евро.

"Те отказват да кажат кой шеф на дирекция какво възнаграждение получава. Ние задаваме въпроса какво толкова е свършил този човек, за да получи такова възнаграждение", попита Димитрова. ОЩЕ: Чиновник в МЗ взима колкото 4 млади лекари: Медиците с нова критика към властта

Заплатите на директорите в болниците

Припомняме, че преди дни Министерството на здравеопазването предостави конкретни примери за големи лечебни заведения, в които дълговете растат, докато доходите на изпълнителните директори достигат рекордни стойности.

Възнаграждението на директора на УМБАЛСМ "Пирогов" през януари е 10 416 евро, а през март - 12 659 евро. На този фон задълженията на спешната болница са в размер на 41.7 млн. евро. Заплатата на изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" е 8 559 евро, а задълженията – над 60 млн. евро. Директорът на УМБАЛ "Света Екатерина" получава около 8 000 евро на месец, а задълженията на лечебното заведение възлизат на са над 28 млн. евро.

Според студентите обаче целта на изнесените от министерството данни за директорите на болници цели да заглуши този скандал със заплатите на директорите на във ведомството.

Младите лекари мислят за втора работа

Според д-р Дарислав Николов разликата между администрация и реалните лекари е нещо, което трябва да се дискутира.

"Не мога да повяравм, как е толкова голямо", каза д-р Николов.

Той разказа, че е получил съвет навремето, че един млад лекар не трябва да мисли за пари.

"Един лекар трябва да има време да чете и да напредва в специланонстта си. Аз опитах да го следвам този съвет, но е трудно", каза д-р Николов и посочи, че вместо да чете повече, той се чуди дали да започне втора работа. ОЩЕ: Заплатите на директори на болници: С много нули отзад и в пъти над средната в България

Чиновник в МЗ взима колкото 4 млади лекари: Медиците с нова критика към властта