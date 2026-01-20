Кристиан Вигенин с позиция в дебата на Европейския парламент по предложението за регламент за критично важните лекарствени продукти

„Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване и за сметка на пациентите.“ Това предупреждение отправи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в пленарния дебат в Страсбург по предложението за Регламент за определяне на рамка за укрепване на наличността и сигурността на доставките на критично важни лекарствени продукти, както и на наличността и достъпността на лекарствени продукти от общ интерес, и за изменение на Регламент (ЕС) 2024/795.

Вигенин подчерта, че целта на законодателната инициатива – гарантиране на сигурността на доставките и стратегическата автономия на Европейския съюз – е правилна и необходима. Той обаче предупреди, че добрите намерения не винаги водят до добри резултати, ако не се отчитат реалните различия между държавите членки и особеностите на по-малките пазари.

По думите му за държави като България някои от предложените мерки, включително налагането на задължителни критерии в обществените поръчки, крият сериозни рискове. Те могат да ограничат конкуренцията, да повишат цените и да изтласкат по-малки доставчици от пазара, което за по-бедните пазари означава не повече сигурност, а по-труден достъп до лекарства.

Особено внимание евродепутатът отдели на въпроса за финансирането на стратегическите и производствени проекти. „Индустриалната политика в здравеопазването не трябва да се осъществява за сметка на националните бюджети за здравеопазване, които са предназначени за лечение на пациенти и за покриване на реални здравни нужди. Подкрепата за подобни проекти следва да идва от средства на равнище Европейски съюз, а не чрез отклоняване на ограничени национални ресурси – подход, който би бил както юридически, така и морално неприемлив“, предупреди той.

„Ако искаме истинска устойчивост, тя трябва да бъде справедлива – за всички държави, а най-вече за пациентите“, заяви Кристиан Вигенин в заключение на изказването си.

