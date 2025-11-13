Иновативни решения в детската ортопедия – срещи с д-р Дженгиз Чабукоглу в Стара Загора и Смолян

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни срещи за родители на деца с ортопедични заболявания, които търсят съвременни решения за лечение в чужбина.

Срещите ще се проведат на 21 ноември (петък) в Стара Загора и 22 ноември (събота) в Смолян.

Международен опит и иновативен подход

Д-р Дженгиз Чабукоглу е ортопед-травматолог с над 30 години международен клиничен опит и специализация в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.

Той е автор на съвременната хирургична техника „круриспластика“ – метод, който позволява възстановяване и запазване на крайника при тежки вродени деформации, като тибиална и фибуларна хемимелия, и предлага алтернатива на ампутацията.

По време на срещите д-р Чабукоглу ще сподели своя опит в прилагането на техниката при пациенти и ще обсъди възможностите за лечение в Турция.

Заболявания и състояния, при които д-р Чабукоглу помага

Вродена дисплазия на тазобедрената става

Детска церебрална парализа (ДЦП)

Болест на Пертес

Конско стъпало (Pes equinovarus)

Тибиална и фибуларна хемимелия

Деформации и разлики в дължината на крайниците

Сложни случаи след травми или неуспешни операции

Ревизии на ставни протези и реконструкции

Индивидуален подход и високи резултати

В своята практика д-р Чабукоглу поставя акцент върху индивидуалния подход към всяко дете, щадящите хирургични техники и пълното функционално възстановяване.

Международният му опит и вниманието към детайла гарантират високи резултати и подобрена подвижност дори при тежки случаи.

Срещи, които отварят нови възможности

По време на срещите родителите ще получат подробна информация за възможностите за лечение в Турция, където се прилагат модерни методи в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.

Екипът на „Медикъл Караджъ“ ще съдейства с цялата организацията, ако решите да заминете за лечение.

✅ Участието е безплатно, с предварително записване.

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

📍 21 ноември (петък) – гр. Стара Загора

📍 22 ноември (събота) – гр. Смолян

🌐 https://www.medikara.bg/freeconsults/djengiz-21-22-11-25