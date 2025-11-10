При спешни животозастрашаващи състояния незабавно потърсете лекарска помощ

Съществуват множество състояния, които ние, пациентите, не можем да разпознаем като животозастрашаващи, отлагаме посещението при лекар или се надяваме „да ни мине“. Често обаче подобно отлагане може да доведе до дългосрочно влошаване на състоянието и качеството ни на живот. Неслучайно в медицината има обособено направление, наречено „спешна медицина“.

Кога и при какви симптоми е важно да потърсим незабавна лекарска помощ, попитахме д-р Анелия Йосифова от ,Сърце и Мозък’ Плевен: „Симптомите могат да бъдат от различен характер – сърдечносъдови, неврологични, дихателни, резултат от травми и рани, алергични, инфекциозни и други. При децата е малко по-различно. Хубаво е хората да бъдат информирани и да могат да ги разпознават. Основните от тях са:

- Сърдечносъдови симптоми

Внезапна, силна болка или тежест в гърдите , притискане или парене, което може да се разпространява към ръката, челюстта, гърба или шията.

, притискане или парене, което може да се разпространява към ръката, челюстта, гърба или шията. Задух, студена пот, гадене или замайване – възможен признак на инфаркт .

. Учестен, неравномерен пулс, придружен от слабост или припадък.

- Неврологични симптоми

Внезапна слабост или изтръпване на едната половина на тялото, лицето или крайниците.

Затруднено говорене, замъглено зрение, загуба на равновесие или координация.

Внезапно, много силно главоболие („най-лошото в живота“) – възможен инсулт или мозъчен кръвоизлив .

. Загуба на съзнание или припадък.

- Дихателни симптоми

Внезапен или тежък задух , дори в покой.

, дори в покой. Посиняване на устните или лицето.

Задушаване или чувство, че не можете да поемете въздух.

- Кървене и травми

Силно или продължително кървене, което не спира с натиск.

Дълбоки рани, изгаряния или счупвания.

Тежка травма на глава, гръбнак, гърди или корем.

- Инфекции и общо състояние

Висока температура (>39 °C), която не се повлиява от лекарства, особено при деца или възрастни хора.

Симптоми на сепсис – обърканост, много учестено дишане, студена и влажна кожа, слабост.

– обърканост, много учестено дишане, студена и влажна кожа, слабост. Силна коремна болка, подуване, повръщане на кръв или черни изпражнения.

- Алергични реакции

Подуване на лицето, устните или гърлото.

Затруднено дишане или гълтане.

Уртикария (обрив с подутини) след контакт с храна, ужилване или медикамент — възможен анафилактичен шок.

- При деца

Затруднено дишане, посиняване на устните.

Висока температура и отказ от прием на течности или храна.

Внезапна отпадналост, сънливост, необичайно поведение.

Припадъци.

Само за последните два месеца през спешния кабинет на високотехнологичния болничен комплекс са преминали над 1700 души.

