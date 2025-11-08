"Фармацевтите са изправени на нокти": Няма ваксини за деца

Любопитно:

08 ноември 2025, 07:52 часа 274 прочитания 0 коментара
"В аптечната мрежа и тази есен се наблюдава сериозен недостиг на противогрипни ваксини, включително и на широко търсената назална ваксина за деца". Това заяви пред БНР Маргарита Грозданова, магистър-фармацевт, член на Етичната комисия на Българския фармацевтичен съюз. По думите ѝ доставените количества са значително под реалните нужди на населението:

Снимка: iStock

"Всяка година, когато дойде време за противогрипните ваксини, ние в аптеките буквално настръхваме. Никога не се осигуряват достатъчно количества и се налага да правим списъци на чакащи пациенти“, посочи тя. Само 15 хиляди назални ваксини за цялата страна. Назалната форма, предпочитана от родители на деца над 2-годишна възраст, отново е силно ограничена.

Тя посочи, че тази година са внесени около 15 000 дози за цялата страна. Това е крайно недостатъчно, обясни Грозданова. Според нея голяма част от аптеките са получили между 2 и 5 опаковки, които дори не стигат до пациенти:

"Ние получихме пет ваксини общо. Това стигна само за децата на персонала. До външни пациенти изобщо не достигна ваксина". Тя допълни, че проблемът е още по-сериозен, защото при първо поставяне на тази ваксина са необходими две дози в рамките на 30 дни.

Подозрения за реекспорт и страх от бракуване

Снимка: iStock

Като възможни причини за недостига фармацевтът посочи: страх от бракуване заради краткия срок на годност, реекспорт, тъй като ваксините не са включени в списъка със забранени за износ, увеличено търсене в ЕС. "Назалната ваксина е сезонен продукт и не е в забранителния списък за реекспорт. Това поражда съмнения, че част от внесените количества напускат страната", каза Грозданова.

"Ваксините за хора над 65 години, които се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса, също не достигат. Личните лекари заявяват по 200–250 ваксини, а получават по 50 и ги дават само на най-уязвимите пациенти“, посочи тя.

Фармацевтите настояват за по-точно планиране и електронен контрол

Според Грозданова включването на детските противогрипни ваксини към програмите на НЗОК би помогнало за по-прецизно планиране на нужните количества по пациентски списъци при общопрактикуващите лекари.

Освен това е необходимо въвеждане на електронни рецепти, за да се проследява реалното потребление. "Ако е електронна рецепта, ще има регистър. Ще се знае точно колко се използва, колко е нужно и колко да се внесе", коментира още Грозданова.  

И обясни за ползите от ваксините. "Ваксинацията не винаги предпазва напълно от разболяване, но почти винаги води до значително по-лека форма на грипа и предпазва от усложнения", подчерта фармацевтът.

Тя призова Министерството на здравеопазването да прави по-точни анализи и мониторинг, за да се избегне ежегодният недостиг. "Не бива всяка есен да изпадаме в стрес и да казваме на родителите, че нямаме. Това е изключително неприятно", подчерта Грозданова. 

Граждани от столицата бяха раздвоени по темата трябва ли да си поставят противогрипна ваксина - на себе си или на децата си, като по-младите хора имаха по-добра осведоменост относно ползите от имунизацията срещу сезонния грип. Възрастни пациенти с хронични заболявания заявиха за БНР, че се ваксинират всяка есен, защото са установили ползите от предпазването чрез имунизация и по-леко протичане на болестта, ако се заразят.

