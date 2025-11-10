Заради софтуерен проблем: От 1 януари 2026 г. пациентите може да останат без лекарства

Фармацевти заплашват да протестират и на 1 януари 2026 г. да затворят аптеки. Причината е задължителен софтуер за управление, който допълнително натоварва дейността им. "Трудността за всички нас е, че софтуера ще стане още по-тежък и от 1 януари може да не успеем да обслужим пациентите и те да останат без лекарства. Нашият бранш е изключително изсветлен, но сега ни дават изключително кратко време, за да въведем този нов по-тежък софтуер. Времето е кратко и може да се наложи смяна на компютърни конфигурации и допълнително обучение на персонала", обясни Ростислав Курдов в ефира на Нова телевизия.

По думите му този софтуер е избран за бизнеса, но фармацевтичния бизнес е по-особен.

Според Курдов тази промяна ще изисква изключително голям човешки ресурс, а времето е прекалено кратко.

"В момента всяка опаковка, която излиза от аптеката, преминава през контрола на три системи за верификация, така че всичко е абсолютно светло. А с новото изискване верификациите стават вече четири - т.е. софтуера става още по-тежък и не на последно място не е сигурно дали самите компютърни конфигурации, с които сега разполагаме, ще могат да издържат на това натоварване", коментира той.

Проблем според него ще има в малките населени места. "Там ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека?", попита той.