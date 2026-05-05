"Всеки се спасява поединично": От години трансплантации у нас са невъзможни, а кислородни апарати няма

С огромни проблеми и предизвикателства се сблъскват българите с рядкото заболяване белодробна хипертония. На практика те нямат реален достъп до кислородни апарати за домашна употреба, а от няколко години са невъзможни и белодробните трансплантации.

Това припомнят от Обществото на пациентите с белодробна хипертония по повод Световния ден за информираност относно заболяването.

Експертите уточняват, че белодробната хипертония е невидима болест, която оставя човек без дъх. Тя прогресира и може да има фатален изход.

Още: Осигуриха скъпоструващо лекарство на две жени, чакащи белодробна трансплантация

Проблемите на болните у нас

Въпреки че у нас вече има амбулаторна процедура за отпускане на кислородни апарати за такива пациенти, те остават недостъпни за хората, обясни Наталия Маева - председател на Пациентската организация.

"Нямаме и обяснение защо до ден днешен нито един пациент не е получил такъв концентратор. Имаше проблеми организационни с избор на фирма и доставчици. Оставаме с надеждата", допълва Маева.

В същото време от 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти.

Още: Защо е отказано лечение на 22-годишно момиче, чакащо белодробна трансплантация?

Хората се спасяват поединично, обясни Наталия Маева и даде за пример трансплантирана преди няколко месеца българка в САЩ.

"Но това не е решение, защото Америка е твърде далеч и остава въпросът: след като се върне в България, къде тя ще бъде проследявана? В кой европейски център?", попита тя, цитирана от БНР.

В знак на солидарност с пациентите с белодробна хипертония тази вечер фасадата на НДК в София ще бъде осветена в синьо. Към инициативата се присъединяват още Русе, Хасково и Пловдив.