Личните лекари бесни на приетата наредба за телемедицина: Повече не ни пращайте снимки по Viber и не ни звънете, незаконно е да ви отговорим!

В България вече са в сила първите официални правила за телемедицина, след като Наредбата за медицинска помощ от разстояние беше обнародвана. С наредбата се регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика, като телемедицината ще може да се прилага само когато е осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствен преглед.

Личните лекари реагираха веднага на новината. Според тях наредбата, в този й вид, е грешка и министерството не е взело предвид всички техни отрицателни становища и мнения.

"Повече не ни търсете по телефона"

"В крайна сметка я приеха и публикуваха в Държавен вестник многострадалната наредба за телемедицина. В този си вид тя създава нови проблеми вместо да решава старите. Отрицателните становища на практикуващи лекари и юристи не бяха взети под внимание. Становището на НСОПЛБ дори не бе отразено в документацията", възнегодува в свой Фейсбук пост д-р Николай Христов.

Според него се полага пътека за профилактика и лечение от медицински сестри.

"Променя се моделът на здравеопазна система. А всички пациенти трябва да са наясно, че от тук нататък могат да се обаждат по телефона на общопрактикуващия си лекар само и единствено за записване на час за присъствен преглед в кабинета. Не изпращайте снимки по Вайбър, Месинджър и каквото там още се присетите. Незаконно е да ви се отговори", пише още Христов.

Медикът уточни, че сегашният екип на Министерството на здравеопазването, начело с Михаил Околийски, "не е автор на тази глупост, но не направи нищо за да я спре и така се превърна в мълчалив съучастник".

Мненията на лекарите не са взети предвид

Общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов беше лаконичен в гневната си реакция, призовавайки пациентите си от тук нататък да търсят неговата помощ само на място.

"Аман от идиоти! Тъй е. Заповядайте в кабинета", написа той.

Личният лекар д-р Виктория Чобанова също уточни, че наредбата е публикувана въпреки негативното мнение на лекари, юристи и администратори извън МЗ.

"Телефонната консултация вече е забранена. Всички медицински консултации - само присъствено. Условията за изпълнение на телемедицина в новата наредба не са по силите на обикновено лечебно заведение без инжекции от МЗ (така ще бъдат оборудвани само сестринските практики, които МЗ иска да наложи да извършват първична извънболнична медицинска помощ). Оборудването е закупено по Плана за възстановяване и устойчивост. Можете да получите телемедицински консултации от новоразкриващите се заведения за сестрински грижи", коментира тя.

"Бъдете здрави и правете профилактични прегледи, че МЗ направи почти невъзможно да ви помогнем при необходимост", не скри разочарованието си от промените д-р Чобанова.