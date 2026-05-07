Общинските болници пред крах: Лекарите в тях застаряват, а младите бягат към частните болници

Проблемите ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват, а младите лекари бягат към частните болници. Държавата няма стратегия. След няколко години ще започнат да гърмят болница по болница.

Такава прогноза направи кметът на Карлово Емил Кабаиванов, който коментира проблема и на местно ниво.

Нови и нови отделения пред затваряне

Граждани протестираха пред Община Карлово в подкрепа на медицинските работници от МБАЛ "Д-р Киро Попов", като поискаха оставката на управителя на болницата и на кмета на Общината.

Детското отделение в здравното заведение в Карлово е поредното, изправено пред реален риск от затваряне заради нежелание на лекарите там да дават извънредни дежурства и да полагат нощен труд.

"Кадровата криза на медицината се отразява най-тежко на общинските болници. В Пловдив 50 частни болници дърпат кадри. От година и половина карловската болница търси педиатри", обясни кметът Кабаиванов.

Липсата на кадри

"Има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски - юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство, 12-часово, е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи съответната сума", изтъкна Кабаиванов пред БНР.

"Ако лекарите не желаят да дават дежурства, няма как гражданите да го правят вместо тях, допълни кметът", запитан под риск ли е педиатричното отделение и може ли да се стигне до затварянето му.

Според Кабаиванов вината за ситуацията не е на настоящото ръководство на лечебното заведение, тъй като проблемът е системен.

По думите му липсата на държавна политика за общинските болници води до закриването на дейности поради недостиг на кадри.

"Това е държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Оправяйте се сами, ако искате да имате болница, само че не става така", коментира кметът на Карлово, който беше категоричен, че децата от общината няма да останат без педиатрична грижа.

"Има доболнична помощ. Педиатри в Карлово има и те продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, имат частни кабинети, така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане", добави той.