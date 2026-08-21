Общественият отпор даде резултат: МЗ се отказа да закрива ин витро центъра

Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид. Това обяви здравният министър Катя Ивкова, която разясни публично здравната реформа, планирана от правителството.

Закриването на центъра в този му вид предизвика бурна обществена реакция на недоволство.

От неправителствената организация "Донорството е живот / Майки за донорството" споделиха радостната новина.

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"След обществената реакция Министерството на здравеопазването - Центърът за асистирана репродукция остава самостоятелна структура и няма да бъде прехвърлян към НЗОК. Понякога гражданската позиция има значение - когато една система работи и зад нея стоят хиляди семейства и деца, тя трябва да бъде подобрявана, а не разграждана. Благодарим на всички, които не замълчаха", написаха от организацията.

Веселка Христамян, председател на Общинската комисия за финансово подпомагане на хора с репродуктивни затруднения в Пловдив, също акцентира върху ефективността на обществената реакция по въпроса.

"Като председател на Общинската комисия за финансово подпомагане на хора с репродуктивни затруднения, жители на Пловдив, ви информирам, че в резултат на бързата и обединена реакция на обществото ни днес МЗ обяви официално, че Центърът за асистирана репродукция няма да премине към НЗОК и лечението на репродуктивните затруднения на хората в България остава чрез целевото му финансиране. Успех на всички хора, за които тази новина е от значение", коментира тя.

Общественият отпор

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Здравната реформа на властта срещна сериозен отпор. От Управителния съвет на Сдружение "Зачатие" разпространиха позиция по отношение на предложението на Министерството на здравеопазването за ликвидиране на самостоятелния статут на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) и прехвърляне на дейността му към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

От сдружението изразиха своето категорично несъгласие и крайна тревога относно планираната административна реформа, предвиждаща закриването на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) като независима структура и прехвърлянето му към НЗОК.

Управляващите предлагат доказана вече веднъж като неефективна промяна за втори път, която може да постави под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми, обявиха пък от Фондация "Искам бебе".

Според тях е недопустимо, че подобна промяна се предлага без обществено обсъждане с пациентските организации и без становище на специалистите по репродуктивна медицина.

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Фондацията е на мнение, че е грешен ход "в държава, която ежедневно говори за демографска катастрофа, да бъде отслабвана единствената специализирана държавна структура, създадена в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми".

От "Искам бебе" са категорични, че ако индивидуалната експертна оценка бъде заменена с механизъм, близък до клиничните пътеки, ще отпадне един от най-важните инструменти за контрол върху разходването на публичните средства и ще се създадат предпоставки за по-лесни злоупотреби.

Според организацията много тревожен сигнал е, че предложеният модел вече веднъж е бил приложен неуспешно. През 2013 г. финансирането на инвитро процедурите беше прехвърлено към НЗОК, но само година по-късно държавата се отказа от този подход и възстанови Центъра като самостоятелна структура. В новия доклад липсва анализ защо тази реформа не е дала очакваните резултати и защо същото решение се предлага отново, пишат от фондацията.