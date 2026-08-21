Управляващите с огромна амбиция за Националната детска болница: Здравният министър се ядоса на голия терен

Целта е в рамките на нашия мандат Националната детска болница. Недостойно е за 6 години, да има един гол терен и да има несвършена работа, да са подхранвани очакванията на гражданите с години. До момента не е работено по чисто медицинската част за болницата за планирането на кадрите, които ще работят в нея. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред БНТ. Още: Откриха нарушения в обществената поръчка за Националната детска болница

До един месец правителството ще има план и за набирането на кадри за детската болница.

По думите ѝ странно е, че досега нищо не е било направено.

Катя Ивкова посочи, че Националната детска болница е национален приоритет. Ще се работи на пълни обороти, за да може обществото да не се чувства повече излъгано. Идеята е детската болница да стане върхово постижение в областта на здравеопазването, коментира тя.

"Не всичко зависи от министъра на здравеопазването, а е формиран и междуведомствен съвет. При правилно планирането и целеполагане, няма непостижими цели", увери здравният министър.

Според Катя Ивкова очевидно има интерес детската болница да не бъде изградена. "Това, което сме си поставили за цел е Националната детска болница да бъде готова в нашия мандат", подчерта тя.

Реформа в здравеопаването - мисията възможна или не?

Снимка: БГНЕС

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Ивкова коментира и заявките за реформа в здравеопазването. "Истинското обществено обсъждане ще стартира тогава, когато започнат промените в редица закони. Реално териториалнтие структури към Министерство на здравеопазването, ще преминат в структурата на МЗ. Регионалните здравни инспекции ще продължат да функционират, но просто няма да бъдат самостоятелни възложители", добави здравният министър.

Предвижда се и реформа в Националната спешна помощ.

Предвидено е още в Националния съвет по реимбурсиране на лекарствата също да има промени - с цел повече прозрачност за лекарствените продукти.

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