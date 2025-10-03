Войната в Украйна:

"Лекуваха го с хранителни добавки": Сигнал за трагичен случай в Козлодуй (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 17:42 часа 425 прочитания 0 коментара
"Лекуваха го с хранителни добавки": Сигнал за трагичен случай в Козлодуй (ВИДЕО)

С емоционална публикация във Facebook жена от Козлодуй разказа за трагичната смърт на съпруга си, който според нея е починал след серия от лекарски грешки, неадекватно отношение и липса на навременна медицинска помощ. Историята, която предизвика широк отзвук в социалните мрежи, съдържа сериозни обвинения срещу медици от болниците в Козлодуй и Лом.

По думите на жената, съпругът ѝ е потърсил помощ в болницата в Козлодуй след световъртеж. Лекарят, посочен от нея като д-р Дечо Иванов, е заявил, че пациентът няма инсулт, изписал му е лекарства и препоръчал да се прибере у дома. Състоянието на мъжа обаче бързо се влошило и след настояване бил приет в отделение.

Историята

Според разказа, на следващата нощ пациентът започнал да губи усещане в лявата ръка и крак и да не може да говори. Сестра от отделението е посъветвала съпругата да му масажира крайниците, вместо да бъде извикан специалист.

На следващия ден близките поискали пациентът да бъде преместен в Плевен, но им било отказано с аргумент, че няма места. Вместо това им било предложено да го транспортират в Лом, като линейката е трябвало да бъде платена от семейството. Жената твърди, че е заплатила 700 лв. за транспортирането.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В болницата в Лом съпругът ѝ е настанен във вътрешно отделение, а не в реанимация, както било обещано. По думите ѝ през нощта е останал практически без лекарско наблюдение, а сестри отказвали да оказват помощ на пациента.

Жената твърди още, че въпреки направените няколко скенера в Козлодуй и Лом, лекарите продължавали да настояват, че мъжът няма инсулт. Състоянието му обаче прогресивно се влошавало и според нея той е изпаднал в кома, преди да бъде преместен в Плевен.

По думите ѝ, когато най-накрая е транспортиран, медиците в Плевен са заявили, че пациентът е с "много тежък инсулт" и е приет твърде късно. Жената твърди, че е чула от лекарите, че навременно поставена инжекция за разбиване на тромб е можела да спаси съпруга ѝ, но това не е било направено.

"Лекували го с хранителни добавки"

Най-тежкото обвинение в публикацията е, че съпругът ѝ е бил лекуван "само с хранителни добавки", а не с необходимите медикаменти. Според нея лекарите са подценили симптомите, забавили са реакцията и не са предприели животоспасяващи мерки навреме.

"Мъжът ми беше само на 54 години. Плащали сме данъци цял живот, а сега гледах как умира, защото държавата ни е поверила здравето на некадърници", пише жената. Тя настоява институциите да направят проверка и да се предотвратят подобни случаи.

В поста си тя твърди още, че се е свързала със здравното министерство и болници в Плевен и София, но без резултат. По думите ѝ едва след разговорите с институциите е било осигурено преместването към Плевен.

Към момента твърденията не са потвърдени от официални източници. Няма публична информация дали Министерството на здравеопазването или прокуратурата са започнали проверка по случая.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Инсулт Лом лекарска грешка Козлодуй
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес