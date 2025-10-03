"Лекуваха го с хранителни добавки": Сигнал за трагичен случай в Козлодуй (ВИДЕО)

С емоционална публикация във Facebook жена от Козлодуй разказа за трагичната смърт на съпруга си, който според нея е починал след серия от лекарски грешки, неадекватно отношение и липса на навременна медицинска помощ. Историята, която предизвика широк отзвук в социалните мрежи, съдържа сериозни обвинения срещу медици от болниците в Козлодуй и Лом.

По думите на жената, съпругът ѝ е потърсил помощ в болницата в Козлодуй след световъртеж. Лекарят, посочен от нея като д-р Дечо Иванов, е заявил, че пациентът няма инсулт, изписал му е лекарства и препоръчал да се прибере у дома. Състоянието на мъжа обаче бързо се влошило и след настояване бил приет в отделение.

Историята

Според разказа, на следващата нощ пациентът започнал да губи усещане в лявата ръка и крак и да не може да говори. Сестра от отделението е посъветвала съпругата да му масажира крайниците, вместо да бъде извикан специалист.

На следващия ден близките поискали пациентът да бъде преместен в Плевен, но им било отказано с аргумент, че няма места. Вместо това им било предложено да го транспортират в Лом, като линейката е трябвало да бъде платена от семейството. Жената твърди, че е заплатила 700 лв. за транспортирането.

В болницата в Лом съпругът ѝ е настанен във вътрешно отделение, а не в реанимация, както било обещано. По думите ѝ през нощта е останал практически без лекарско наблюдение, а сестри отказвали да оказват помощ на пациента.

Жената твърди още, че въпреки направените няколко скенера в Козлодуй и Лом, лекарите продължавали да настояват, че мъжът няма инсулт. Състоянието му обаче прогресивно се влошавало и според нея той е изпаднал в кома, преди да бъде преместен в Плевен.

По думите ѝ, когато най-накрая е транспортиран, медиците в Плевен са заявили, че пациентът е с "много тежък инсулт" и е приет твърде късно. Жената твърди, че е чула от лекарите, че навременно поставена инжекция за разбиване на тромб е можела да спаси съпруга ѝ, но това не е било направено.

"Лекували го с хранителни добавки"

Най-тежкото обвинение в публикацията е, че съпругът ѝ е бил лекуван "само с хранителни добавки", а не с необходимите медикаменти. Според нея лекарите са подценили симптомите, забавили са реакцията и не са предприели животоспасяващи мерки навреме.

"Мъжът ми беше само на 54 години. Плащали сме данъци цял живот, а сега гледах как умира, защото държавата ни е поверила здравето на некадърници", пише жената. Тя настоява институциите да направят проверка и да се предотвратят подобни случаи.

В поста си тя твърди още, че се е свързала със здравното министерство и болници в Плевен и София, но без резултат. По думите ѝ едва след разговорите с институциите е било осигурено преместването към Плевен.

Към момента твърденията не са потвърдени от официални източници. Няма публична информация дали Министерството на здравеопазването или прокуратурата са започнали проверка по случая.