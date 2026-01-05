Аптеките: Има оправдано поскъпване, държавата ни тормози с проверки

Аптеките у нас отчитат повишение на цените на някои лекарства, но са категорични, че това движение нагоре е оправдано от действия по веригата на доставки.

Също така собствениците на аптеки у нас се оплакаха, че държавата упражнява тормоз върху тях със засилените проверки заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Регламентирано поскъпване

Има поскъпване, но то е регламентирано и ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина. Това обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собственците на аптеки в България.

Костов обаче категорично отрече твърденията, че има много лекарства у нас, които са по-скъпи, отколкото в чужбина.

"Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите", допълни още той.

Държавата провежда лов на вещици

Той коментира и трудностите, пред които се изправя бранша след въвеждането на еврото у нас.

По думите му превалутирането е въпрос на софтуер и се извършва автоматично в аптеките.

Източник: БГНЕС

Според Костов обаче в момента се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно.

"Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на ангажиментите", заяви той.

Според него работата на аптеките постепенно влиза в ритъм след въвеждането на единната европейска валута.

"В началните часове на новата година имаше проблеми в някои аптеки със специфични софтуери", заяви той, цитиран от БНР.

Костов коментира и твърденията в онлайн пространството за отказ на някои аптеки да приемат разплащания и да връщат ресто в евро, като заяви, че те не са членове на неговата асоциация.

"Много аптеки връщат в лева в момента, защото има недостиг на евро. Днес банките започват да работят. Надявам се да могат да осигурят достатъчно банкноти и монети. Не ни дадоха толкова стартови пакети, колкото искахме", заяви още той.