Любопитно:

Аптеките: Има оправдано поскъпване, държавата ни тормози с проверки

05 януари 2026, 09:47 часа 232 прочитания 0 коментара
Аптеките: Има оправдано поскъпване, държавата ни тормози с проверки

Аптеките у нас отчитат повишение на цените на някои лекарства, но са категорични, че това движение нагоре е оправдано от действия по веригата на доставки. 

Също така собствениците на аптеки у нас се оплакаха, че държавата упражнява тормоз върху тях със засилените проверки заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Регламентирано поскъпване

Още: КЗК разреши под условие сделка за 47 аптеки

Има поскъпване, но то е регламентирано и ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина. Това обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собственците на аптеки в България.

Костов обаче категорично отрече твърденията, че има много лекарства у нас, които са по-скъпи, отколкото в чужбина.

"Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите", допълни още той.

Държавата провежда лов на вещици

Още: Аптеки предупреждават: Държавата ни оставя без пари, ще ни принуди да затваряме

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той коментира и трудностите, пред които се изправя бранша след въвеждането на еврото у нас.

По думите му превалутирането е въпрос на софтуер и се извършва автоматично в аптеките.

Източник: БГНЕС

Според Костов обаче в момента се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно.

"Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на ангажиментите", заяви той.

Още: Заради софтуерен проблем: От 1 януари 2026 г. пациентите може да останат без лекарства

Според него работата на аптеките постепенно влиза в ритъм след въвеждането на единната европейска валута.

"В началните часове на новата година имаше проблеми в някои аптеки със специфични софтуери", заяви той, цитиран от БНР.

Костов коментира и твърденията в онлайн пространството за отказ на някои аптеки да приемат разплащания и да връщат ресто в евро, като заяви, че те не са членове на неговата асоциация.

"Много аптеки връщат в лева в момента, защото има недостиг на евро. Днес банките започват да работят. Надявам се да могат да осигурят достатъчно банкноти и монети. Не ни дадоха толкова стартови пакети, колкото искахме", заяви още той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Аптеки Николай Костов поскъпване проверки цени
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес