Проф. Тодор Кантарджиев разясни за новия грип и кои са най-застрашени

В момента доминиращият вариант на грипа у нас е H3N2. Преди празниците казах, че ще имаме увеличение на болните заради събиранията на едно място и така и стана. Но може да кажем, че в момента все още не сме в пика на епидемията, както е в някои държави, като например Франция. Това каза проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Супер грипът вече е в България: Първи симптоми и как да се предпазим

По-заразен

Той потвърди, че новият грип се предава много по-лесно, но заяви, че той не причинява по-тежки заболявания от другите варианти. "Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения, но ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективния имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Този грип е опасен за децата във възрастта от 5 до 14 години. Там очакваме най-много болни", каза той.

Проф. Кантарджиев увери, че ваксините срещу грип действат. И добави, че 91% от ваксините по програмата за възрастните хора у нас са изразходвани. "Моля колегите, които все още имат от тези ваксини в хладилниците си, да ги слагат, защото все още има възможност хората да се предпазят", отправи апел той.

По думите му пикът ще е в края на януари, началото на февруари, а са нужни 2 седмици, за да се изгради имунитет.

ОЩЕ: Грипът вече върлува масово: Проф. Кантарджиев с предупреждение

"Няма да е лошо междусрочната ваканция да се удължи с ден-два или да стане четири дни заедно със съботата и неделята, защото това води до намаляване на случаите", посъветва професорът.