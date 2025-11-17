Войната в Украйна:

„Мама и Аз“ събра недоносени деца от цялата страна за втори път на детски празник

17 ноември 2025, 08:00 часа 58 прочитания 0 коментара
На 17 ноември отбелязваме Световния ден на недоносените деца. По този повод за втора година екипът на отделението по неонатология в ,Мама и Аз‘ Плевен събра на детски празник своите герои – недоносените деца и техните родители. С усмивки и детска глъч се изпълни фоайето на единствената по рода си клиника за майчино и детско здраве. Родители от цялата страна дойдоха, за да изкажат своята огромна благодарност към д-р Андрей Христов и неговия екип.

Много изненади, забавления и подаръци получиха малките любимци от своите лекари и акушерки. С огромна обич и загриженост те разговаряха с родителите за развитието на децата, за техните първи думи и стъпки, за притесненията с постъпването им в детска ясла и градина, за честите вирусни инфекции и борбата с тях. Деца и родители бяха приятно изненадани от любимия Скай от „Пес патрул“, с който те пяха и танцуваха.

„Изключително ми е приятно да видя всички деца на отделението по неонатология днес здрави, усмихнати и щастливи. Това е доказателство за успехът ни и е висока оценка за нашата работа. Началото ни не бе никак леко, заедно преживявахме всичка ваша стъпка, вие сте част от нашия живот, понякога за по-кратко, понякога за по-дълъг период от време. Някои от децата тежаха между 560 - 680 грама. Днес правят първите си стъпки, усмихват се, радват родителите си и нас. Това ни дава сили да продължим в името на живота! Отделението по неонатология помъдря с още една година и продължава да разширява дейността си. Денонощно и безотказно приемаме и се грижим за недоносени деца от Видин до Търговище“, съобщи д-р Христов.

„В нашата работа непрекъснато сме изправени пред предизвикателства, които изненадват, провокират, налага се да се сражаваме. Правим го заедно с родителите. Когато работим, ние работим с вяра, винаги успяваме и всички вие сте доказателство за това“, сподели още д-р Христов.

Интензивното неонатологично отделение е най-добре оборудваното в страната. То разполага с последен модел апаратура за осигуряване на модерна дихателна, сърдечносъдова, невропротективна терапия. Разполага с достатъчен брой интензивни кувьози, апарати за подпомагане на дишането, видеомониториране на неврологичната дейност. Модерният ехографски апарат дава възможност за бърза, неинвазивна и динамична оценка на състоянието на централна нервна система и вътрешните органи. Отделението разполага с най-съвременен кувьоз – „baby leo 500”, който дава шанс и на най-незрелите пациенти, както и с модерен реанимобил и интензивен транспортен кувьоз с респиратор, с който се транспортират новородени от цялата страна.

„Благодарствени писма получаваме всеки ден. Това е най-добрият атестат за професионализма, посвещението на екипите и доверието в нас. В името на новия живот!“, коментират лекари и акушерки от отделението. 

Антон Иванов
