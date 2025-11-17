„Мама и Аз“ събра недоносени деца от цялата страна за втори път на детски празник

На 17 ноември отбелязваме Световния ден на недоносените деца. По този повод за втора година екипът на отделението по неонатология в ,Мама и Аз‘ Плевен събра на детски празник своите герои – недоносените деца и техните родители. С усмивки и детска глъч се изпълни фоайето на единствената по рода си клиника за майчино и детско здраве. Родители от цялата страна дойдоха, за да изкажат своята огромна благодарност към д-р Андрей Христов и неговия екип.

Много изненади, забавления и подаръци получиха малките любимци от своите лекари и акушерки. С огромна обич и загриженост те разговаряха с родителите за развитието на децата, за техните първи думи и стъпки, за притесненията с постъпването им в детска ясла и градина, за честите вирусни инфекции и борбата с тях. Деца и родители бяха приятно изненадани от любимия Скай от „Пес патрул“, с който те пяха и танцуваха.

„Изключително ми е приятно да видя всички деца на отделението по неонатология днес здрави, усмихнати и щастливи. Това е доказателство за успехът ни и е висока оценка за нашата работа. Началото ни не бе никак леко, заедно преживявахме всичка ваша стъпка, вие сте част от нашия живот, понякога за по-кратко, понякога за по-дълъг период от време. Някои от децата тежаха между 560 - 680 грама. Днес правят първите си стъпки, усмихват се, радват родителите си и нас. Това ни дава сили да продължим в името на живота! Отделението по неонатология помъдря с още една година и продължава да разширява дейността си. Денонощно и безотказно приемаме и се грижим за недоносени деца от Видин до Търговище“, съобщи д-р Христов.

„В нашата работа непрекъснато сме изправени пред предизвикателства, които изненадват, провокират, налага се да се сражаваме. Правим го заедно с родителите. Когато работим, ние работим с вяра, винаги успяваме и всички вие сте доказателство за това“, сподели още д-р Христов.

Интензивното неонатологично отделение е най-добре оборудваното в страната. То разполага с последен модел апаратура за осигуряване на модерна дихателна, сърдечносъдова, невропротективна терапия. Разполага с достатъчен брой интензивни кувьози, апарати за подпомагане на дишането, видеомониториране на неврологичната дейност. Модерният ехографски апарат дава възможност за бърза, неинвазивна и динамична оценка на състоянието на централна нервна система и вътрешните органи. Отделението разполага с най-съвременен кувьоз – „baby leo 500”, който дава шанс и на най-незрелите пациенти, както и с модерен реанимобил и интензивен транспортен кувьоз с респиратор, с който се транспортират новородени от цялата страна.

„Благодарствени писма получаваме всеки ден. Това е най-добрият атестат за професионализма, посвещението на екипите и доверието в нас. В името на новия живот!“, коментират лекари и акушерки от отделението.