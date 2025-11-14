Д-р Ганева, "Сърце и Мозък": Мисията ни е да разширим обхвата на профилактиката срещу захарен диабет

Всяка година на 14 ноември от 2007 г. отбелязваме Световния ден за борба с диабета. Създаден е от Международната диабетна федерация (IDF) с цел да повиши осведомеността за това важно и социалнозначимо заболяване, с което милиони хора по света живеят всеки ден. Усилията на световната здравна общност са насочени към осигуряване на адекватен достъп до здравна грижа за всеки пациент със захарен диабет и шанс за всеки човек с диабет да живее добре.

През последните десетилетия разпространението на захарния диабет непрекъснато се увеличава. По експертна оценка на СЗО се очаква случаите на диабет да достигнат до 578 милиона до 2030 г. и 700 милиона до 2045 г.

„Ние, ендокринолозите в ,Сърце и Мозък’, имаме мисия. Тя е да разширим обхвата на профилактичните прегледи на пациенти с повишен риск за захарен диабет. Целта ни е ранната диагноза на захарен диабет тип 2 и свързаните със затлъстяването и преддиабета сърдечносъдови заболявания. Да се възползваме от високотехнологичните възможности, като инсулинови помпи и сензори, за да подобрим качеството на живот на пациентите със инсулинозависим захарен диабет“, информира д-р Силвия Ганева, началник на отделението по ендокринология.

По повод Световния ден за борба с диабета и в знак на съпричастност с всички пациенти и техните семейства, лекарите от отделението по ендокринология в ,Сърце и Мозък’ проведоха вече традиционната седмица за профилактика на диабета. От 3 до 7 ноември специалистите извършиха безплатни прегледи и консултации на пациенти в риск. Лекарите измерваха телесно тегло, артериално налягане, кръвна захар и определяха риска за развитие на заболяването чрез персонален FINDRISK въпросник. Много хора с наднормено тегло или затлъстяване, артериална хипертония, установено преддиабетно състояние и с фамилна обремененост за захарен диабет потърсиха консултация. Ендокринолозите от болницата обсъдиха с тях нуждата от последващи изследвания, начина на наблюдение, дадоха препоръки за диетичен режим и физическа активност с цел редукция на телесно тегло.

Снимка: МБАЛ "Сърце и мозък"

На 12 ноември ендокринолозите проведоха обучителен модул с пациенти със инсулинозависим захарен диабет. Презентацията на тема: „Инсулинови помпи и съвременно инсулинолечение“ бе посрещната с голям интерес. Представени бяха основните принципи на работа със системи за непрекъснато подаване на инсулин, разновидности на инсулинови помпи, създадоха се основни умения за броене на въглехидратното съдържание в храната и съответно изчисляване на нужните дози инсулин. Пациентите обмениха опит и споделиха проблеми в инсулинолечението. Получиха и съвети от ендокринолозите за избягване на много ниски и високи нива на кръвна захар.

„С всяка година, броят на консултираните и прегледани пациенти в седмицата на диабета расте. Личният контакт на ендокринолозите с хората в риск и диабетно болните, дискусиите и практическите съвети повишават здравната култура и подобряват дългосрочно качеството на живот на нашите пациенти.“