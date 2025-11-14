Любопитно:

Безплатни срещи с офталмолога проф. д-р Хасан Арифоглу в Смолян и Стара Загора

14 ноември 2025, 08:00 часа 479 прочитания 0 коментара
На 21 и 22 ноември в Стара Загора и Смолян ще се проведат безплатни срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу – офталмолог с над 15 години международен опит и специализации в University of Chicago и EVRS Bremen.

Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към хора, които имат очни заболявания и търсят информация за възможностите за лечение в чужбина.

По време на срещите специалистът ще разкаже за съвременните методи за диагностика и лечение на очни заболявания, които се прилагат в Турция. Ще бъдат обсъдени както хирургични, така и нехирургични подходи при:

  • Късогледство, далекогледство и астигматизъм
  • Катаракта (перде на окото)
  • Глаукома
  • Диабетна ретинопатия
  • Макулна дегенерация (влажна форма)
  • Страбизъм (кривогледство)
  • Мързеливо око
  • Отлепване на ретината
  • Увреда на оптичния нерв
  • Птоза (паднал горен клепач)
  • Кератоконус
  • Дупка в макулата

Проф. Арифоглу е отличен за своя принос във витреоретиналната хирургия и има дългогодишна практика в лечението на сложни очни заболявания. Работи с микрохирургични техники и съвременни технологии, които позволяват по-бързо възстановяване и по-добри резултати.

За кого са подходящи срещите

Предназначени са за хора с вече поставена диагноза, както и за пациенти, които обмислят лечение в чужбина.
Участниците ще получат достъпна информация за методите, прилагани от професора, и насоки от екипа на „Медикъл Караджъ“ за организацията на прегледи в клиниката в Истанбул и последващо лечение.

📍 21 ноември (петък) – Стара Загора
📍 22 ноември (събота) – Смолян
📞 Телефон за записване: 0879 977 402
🌐  https://www.medikara.bg/freeconsults/hasan-21-22-11-2025

Участието е безплатно, но с предварително записване.

 

Медикъл Караджъ
