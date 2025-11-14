Любопитно:

Успешна сложна операция в МБАЛ “Княгиня Клементина“

14 ноември 2025, 11:22 часа 332 прочитания 0 коментара
Успешна сложна операция в МБАЛ “Княгиня Клементина“

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД постигна голям успех: Отделението по урология извърши сложна лапароскопска операция с най-висок клас техника.

Екипът на отделението по урология в болницата извърши високоспециализирана лапароскопска операция за отстраняване на голяма киста на левия бъбрек. Образуванието е притискало бъбрека и околните тъкани, създавайки риск от сериозни функционални увреждания.

Интервенцията беше проведена с минимално инвазивен метод, който осигурява максимална прецизност и значително по-бързо възстановяване.

Операцията беше ръководена от д-р Милен Цветков, д.м., и д-р Мартина Манева - сертифицирани специалисти по лапароскопска урологична хирургия от Университета в Страсбург и световно признатия център IRCAD, Франция.

Тяхната висока квалификация и специализирано обучение позволяват на болницата да прилага най-съвременните оперативни техники в урологията.

Пациентът се възстановява добре

Снимка iStock

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД разполага с две модерни лапароскопски зали и високотехнологична апаратура от последно поколение, осигуряваща безопасност, точност и щадящ подход към пациентите.

Тези ресурси дават възможност на екипа да извършва сложни хирургични интервенции по европейски стандарт.

Пациентът се възстановява добре, а болницата продължава да развива капацитета си в областта на минимално инвазивната хирургия, утвърждавайки се като център за модерно и ефективно лечение на урологичните заболявания.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
болница бъбреци операционна лапароскопска операция
