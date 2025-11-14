Успешна сложна операция в МБАЛ “Княгиня Клементина“

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД постигна голям успех: Отделението по урология извърши сложна лапароскопска операция с най-висок клас техника.
Екипът на отделението по урология в болницата извърши високоспециализирана лапароскопска операция за отстраняване на голяма киста на левия бъбрек. Образуванието е притискало бъбрека и околните тъкани, създавайки риск от сериозни функционални увреждания.
Интервенцията беше проведена с минимално инвазивен метод, който осигурява максимална прецизност и значително по-бързо възстановяване.
Още: Поглед в бъдещето: Израелски учени създадоха човешки бъбрек в лаборатория
Операцията беше ръководена от д-р Милен Цветков, д.м., и д-р Мартина Манева - сертифицирани специалисти по лапароскопска урологична хирургия от Университета в Страсбург и световно признатия център IRCAD, Франция.
Тяхната висока квалификация и специализирано обучение позволяват на болницата да прилага най-съвременните оперативни техники в урологията.
Пациентът се възстановява добре
Снимка iStock
МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД разполага с две модерни лапароскопски зали и високотехнологична апаратура от последно поколение, осигуряваща безопасност, точност и щадящ подход към пациентите.
Още: Четири нови операционни зали от последно поколение откриват в УМБАЛ „Св. Екатерина“
Тези ресурси дават възможност на екипа да извършва сложни хирургични интервенции по европейски стандарт.
Пациентът се възстановява добре, а болницата продължава да развива капацитета си в областта на минимално инвазивната хирургия, утвърждавайки се като център за модерно и ефективно лечение на урологичните заболявания.
Още: За първи път: Робот извърши сам лапароскопска операция