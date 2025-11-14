Болници в София пред конструктивен разпад: Сгради се отцепват, езера в мазето

Драматично е състоянието на някои общински болници в сталицата. За това алармира общинският съветник и председател на Комисията по здравеопазване и социални политики в СОС Ваня Григорова.

Тя насочи вниманието към проблемите на Втора градска болница.

Сгради се отцепват

Сграда 2 и сграда 3 се отцепват от основната сграда на болницата и това застрашава както служителите, така и пациантите. Сигналите от страна на изпълнителния директор на лечебното заведение доц. Стефан Узунов към Столична община са от март, заяви Григорова.

През октомври е пуснат доклад, с който да се осигури финансиране за укрепването на сградите, но по думите й докладът се саботира, а целта е закриване на една малкото останали общински многопрофилни болници за активно лечение в София.

1 100 000 лева са необходими за укрепването на сградата, допълни, уточнявайки, че е имало общински съветници, които са се противопоставили на отпускането на тези средства, визирайки колегите й от ГЕРБ.

Според Григорова твърденията, че във Втора градска са инвестирани много средства, нямат нищо общо с реалността. "Докато неглижираме здравеопазването, отваряме пазарен дял на частните болници. Ще направя всичко възможно да не бъде затворена нито една общинска болница", заяви тя, цитирана от БНР.

Григорова разкри, че има идеи, заради комуникативното място, на което е разположена болницата, тя да се ползва за нещо друго. "Не, не може да ползваш за нищо друго общинска болница", заяви тя.

Спукани тръби и езера в мазето

Пета градска болница не отстъпва много на втора градска по отношение на сградния фонд. В много лошо състояние е ВиК инсталацията, добави Григорова. "Общинските лечебни заведения са в много лошо състояние. В Пета градска ВиК-то е в изключително тежко състояние. В мазето тече, не само тръбите, вътре има езера от вода. И докато не се оправят ключовите конструктивни проблеми на общинските болници и ДКЦ-та, това някой да си прави ПР през профилактични програми или да оправи коридора на някое отделение, за да се снима с него, намирам за изключително порочно политическо и партийно поведение", допълни тя.