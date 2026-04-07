"Морбили ще гори, докато има горивен материал": Болните у нас вече са 80

Случаите на морбили у нас нарастват. Заболелите вече са 80.

Нови 7 заболели от морбили са регистрирани в България. С тях общият брой на случаите става 80. Новозаразените са в областите Враца и Плевен, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Заболелите са от 5 области – Враца, Ловеч, Плевен, София-град и София област, като най-много случаи, над 80%, са на територията на област Враца. В Ловеч има 3 болни, а в София-град и София-област - по 1.

При повечето случаи е установена връзка с болен.

Един от случаите у нас е "вносен" - през февруари дете идва от Великобритания болно. Останалите случаи са от средата на март досега. Това обяви Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години, но има заболели във всички възрастови групи, включително възрастни хора.

"При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване", каза още тя.

Следят се случаите и в Европа. По думите ѝ в Румъния става въпрос за немалка епидемия. Във Франция, Испания и Италия също има доста случаи и бързо ги удвояват, поясни Христова.

"Не е късно да се ваксинират децата дори до 72 часа след контакт с болен", допълни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Първо е имунопрофилактиката – най-добрата защита. Второ, вече се издирват контактните, тяхната изолация. В детските градини, ако има деца, които не са ваксинирани и не са преболедували, по-добре е те да останат вкъщи, за да не са под риск", посъветвa Христова.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", каза Христова прев bTV.

Тя обясни, че морбили дава няколко основни усложнения, особено при деца с хронични заболявания. Може да се стигне до вирусна пневмония или вторична бактериална пневмония.

"Възпаления всякакви – ларингити, отит на средното ухо, което е много сериозно при деца. Най-тежките усложнения, макар и редки, са възпаление на главния мозък – остър енцефалит", обясни още Ива Христова.