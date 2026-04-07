300 км обсег: Гърция купи израелски ракетни системи, за да се пази

Гърция купи от Израел защитни ракетни системи в отговор на напрежението с Турция.

Договорът за закупуването на ракетните системи беше подписан в Атина.

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви, че Гърция е подписала поръчката за закупуване от израелската страна на ракетни системи за около 700 милиона евро.

Още: Гръцките ВВС свалиха ирански дрон

По-рано парламентът в Атина подкрепи цялата програма за въоръжаване на гръцката армия в размер на 3 милиарда евро.

Защита на североизточната граница

Поръчката от Израел включва 36 ракетни артилерийски системи "Пулс", както и цялата необходима техника за транспортиране на системите.

Ракетите имат обсег от 300 километра и ще се поставят за защита на североизточната граница на Гърция с Турция и на гръцките острови в Егейско море, гласят коментари на гръцки експерти.

Още: Ще пази и България: Първа зелена светлина в Гърция за ПВО купола ''Щитът на Ахил'' и модерни F-16

Гърция изготви план за превъоръжаване на армията до 2035 година. Според него се предвижда също закупуване на изтребители Ф-35 и дронове от САЩ, както и фрегати от Франция.

Целта на новото въоръжение е да укрепи отбраната на Гърция в контекста на дългогодишното напрежение с Турция, предаде БНР.

Източник: Getty Images

Комунистическата партия беше единствената, която гласува против решението. Цялата опозиция подкрепи плана и програмата на правителството за засилване на отбранителната мощ на страната.

Щитът на "Ахил"

Гърция одобри пакета за отбрана на стойност 4 милиарда евро миналия месец. Основен фокус в него е новата въздушна и противодронова отбранителна система "Щит на Ахил" на стойност 3 милиарда евро, изградена с израелска технология.

Останалата част - около 1 милиард евро, отива за модернизиране на 38 самолета F-16 до по-усъвършенствания стандарт Viper. Това е част от военна реформа на стойност 25–28 милиарда евро (до 2036 г.).

Ядрото на системата се очаква да включва израелските системи Spyder AiO, Barak MX и David's Sling, заедно с радара ELM-2084, който ще играе централна роля в откриването и проследяването на въздушни заплахи. Тези системи ще работят заедно със съществуващите батареи Patriot и сензорна мрежа, разположена на източните острови в Егейско море под обединеното командване на противовъздушната отбрана на Генералния щаб на гръцката национална отбрана, създадено по-рано тази година.