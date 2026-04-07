"Сили и увереност": Здравният министър поздрави лекарите

Сили и увереност в най-хуманната мисия. Това пожела на лекарите служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който поздрави медиците по повод днешния Световен ден на здравето. Мотото на днешния ден е "Заедно за здравето. Застанете зад науката". "Това не са просто гръмки думи, а важно послание. То обединява ключовите фактори за успеха на здравеопазването във времена, когато светът е изправен пред редица предизвикателства", допълни той.

Здравният министът е на мнение, че "само заедно – здравни експерти, институции, пациенти и гражданско общество, можем да превърнем знанието в реални действия и политики". "С това убеждение още в първите ми дни като министър отворих вратите на своя кабинет за разговор с всички заинтересовани страни. Вярвам, че конструктивният диалог е пътят към дългосрочната ефективност на здравната система", казва още той.

Министър Околийски благодари на лекарите, медицинските сестри и на всички, работещи в здравния сектор, за усилията да изградят заедно по-качествено, по-справедливо и по-човечно здравеопазване за всички.

"Нека заедно продължим да отстояваме ценностите на науката и солидарността в полза на хората. Да създадем среда, която да мотивира младите медицински специалисти да се развиват в България, а на пациентите – да даде спокойствието и увереността, че грижите за здравето им са в сигурни ръце", добавя той.