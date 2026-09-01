Държавата ще рестартира процеса за детската болница: Ново задание и кадрови промени (ВИДЕО)

Ново задание и нова тръжна процедура ще започне във връзка Националната детска болница, обявиха на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Двамата участваха в първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница, на което е обсъден статуса на проекта към момента, като единственото, което има е терен за строителство.

Проблемът е, че настоящата тръжна процедура е във ВАС, т.е. правна безпътица

"След като детското здраве е приоритет на държавата, в съвсем кратки срокове, ще рестартираме процеса така, че да бъде създадена възможност за преобяваване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо стартиране на изграждане на лечебното заведение", обяви здравният министър Катя Ивкова.

"Ще направим ново задание, защото това задание предполага разхищение. Не предполага да имаме детска болница, която ни върши работа, а да даваме повече пари, отколкото е необходимо. Това е една от причините да напавим нова тръжна процедура и да тръгнем още от самото начало с нов проект", заяви от своя страна министърът на регионалното развитие.

Кадрова промяна за детската болница

По време на брифинга стана ясно още, че това, което е оставено като изпълнено действие през 2023 г., това е и заварено към момента, като липсата на резултатите е аргумент за смяна на Съвета на директорите на здравната инвестиционна компания. ОЩЕ: Управляващите с огромна амбиция за Националната детска болница: Здравният министър се ядоса на голия терен