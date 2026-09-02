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"Голяма крачка за спасяване на човешки животи": ПБ предлага патрулките да имат дефирбиратори (ВИДЕО)

02 септември 2026, 11:13 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Голяма крачка за спасяване на човешки животи": ПБ предлага патрулките да имат дефирбиратори (ВИДЕО)

"Прогресивна България" предлага полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори и всички автомобили на органите на МВР да оборудвани с тях. Предложението обяви по време на брифинг в парламента депутатът от партията на Румен Радев и заместник-председател на парламентарната здравна комисия Георги Илиев. Инициативата ще бъде реализирана през промени в Закона за здравето. От партията определиха това като голяма крачка за спасяването на човешки животи.

"Всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите пет минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60 до 70% от тези пациенти биха били с положителен резултат", заяви Илиев. 

Полицаите ще минат обучение

Те са съгласували това предложение с органите на МВР. БЧК имат готовност да започнат обучение на състава на МВР и поетапно да бъдат оборудвани всички автомобили на полицията. 

По думите му и към момента автоматични дефирбрилатори могат да се използват от всички граждани.

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Предложението ще засегне около 2300 автомобили на МВР, като в това число влизат патрулките на КАТ, "Охранителна полиция" и колите на пожарната. 

Средства за инициативата ще се търсят през Закона за държавния бюджет и през Фонда за пътна безопасност. ОЩЕ: Над 50 училища ще получат автоматични дефибрилатори

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Закон за здравето дефибрилатор автоматичен дефибрилатор Прогресивна България 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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