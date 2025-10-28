На поправителен: Депутатите се събират извънредно за заплатите на младите лекари

Увеличението на заплатите на младите лекари ще бъде тема на извънредното заседание на парламента, насрочено за днес от 13:00 часа. Извънредното заседание на Народното събрание беше свикано от председателя Наталия Киселова, след като по инициатива на "Продължаваме промяната", които събраха необходимите подписи. Искането за извънредно заседание с една-единствена точка в дневния ред – второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, беше подкрепено от 57 депутати от всички опозиционни формации при изискване от минимум 48 подписа.

Какво реши властта?

Миналата седмица обаче мнозинството в ресорната Здравна комисия отхвърли и трите проекта за промени. Два от тях са внесени от опозицията – от ПП-ДБ и от "Възраждане", третият е на самите управляващи – под него стоят подписите на трима депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.

Причината за отхвърлянето е, че на коалиционния Съвет за съвместно управление е било решено възнагражденията на младите лекари да бъдат уредени в Бюджета за Здравната каса за следващата година.

От "Продължаваме промяната" твърдят, че не вярват на това обещание, защото в писмено становище от Министерството на финансите до председателя на Здравната комисия Костадин Ангелов, според тях, ставало ясно, че такива средства не са предвидени в бюджета. Затова те настояват парламентът да заложи законово исканото увеличение – възнаграждение до 150% от средната работна заплата за младите лекари и до 125% - за медицински сестри и акушерки.

Тези искания бяха заложени в проектите на ПП-ДБ и "Възраждане". Управляващите предлагаха заплатите на младите лекари да продължат да са обвързани с Колективното трудово договаряне.

