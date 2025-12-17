Лайфстайл:

17 декември 2025, 10:29 часа 389 прочитания 0 коментара
Обвинена в насилие лекарка подаде иск срещу родилка (ВИДЕО)

Антония Андонова, жената, която сподели за жестоко отношение по време на раждането на детето ѝ в столичната болница "Майчин дом" е получила иск за 14 хил. лв. от акушерката д-р Ирена Шикова, водила раждането на сина ѝ в края на юни месец т.г. Това съобщи самата тя във видео, публикувано в нейния Фейсбук профил. "След раждането на синът ми и цялата вълна от обществена реакция, която предизвика моята история, аз реших да направя това - да не задълбавам юридически в случая, в онзи момент нямах нужда и от това. Исках просто да говоря. Неоспорим факт е, че не съм си и представяла мащабите, до които достигна историята ми, но това беше доказателство за едно - проблем има.", коментира младата майка.

Битка за справедливост

"Сигурна бях, че не съм само аз, имах нужда да го споделя, да бъда полезна на всички мълчащи и на всички бъдещи майки, както и на себе си. Преживяното просто ме задушаваше. По този начин моята битка за справедливост се случва всеки ден оттогава. Вярвам, че много майки са родили спокойни. Подчертавам и сега, че стимулите ми никога не са се изразявали във финансово обезщетение - исках само да излея душата си, а покрай мен го направиха стотици други, за което безкрайно благодаря.", допълва още Андонова.

Искът

Шест месеца след раждането на детето си, вместо да се радва на времето с него младата майка е получила искова молба на стойност 14 000 лв. "Явно толкова струва отношението, което получих. И други като мен са получавали. И сега се връщам на “по-умния отстъпва”. Няма да се откажа да търся справедливостта и колкото и да ми е обидно и горчиво знам, че истината има сладък вкус и ще се боря за нея. Аз, моето семейство, близки и… адвокатът ми.", коментира още Андонова.

Свидетел

Припомняме, че през юли т.г. Антония Андонова сподели за жестоко отношение към нея по време на раждането, станало в "Майчин дом". Антония твърди, че израждащата д-р Шикова ѝ е удряла шамари и я обиждала през цялото време. Споделеното от младата майка предизвика вълна от разкази на други жени, които са преживели грубо отношение или са станали свидетели на такова във въпросната болница. По-късно пред лечебното заведение се проведе протест и контрапротест в защита на д-р Шикова. Друга родилка е станала свидетел на случващото се с Антония. Тогава Радина Аспарухова потвърди в ефира на Нова телевизия разказа на Антония Андонова: "Чух обидите. Цялото родилно кънтеше от крясъци. Имаше думи като: "Ето, поредната лигла, която не знае как да ражда", "некадърница". Видях Антония и докторката седнали една срещу друга и лекарката ѝ каза: "Ако не се стегнеш и ако не родиш, ще направиш много голяма беля на детето и на теб. Стига си се лигавила", разказа свидетелката.

Проверка

След извършена проверка в края на август Медицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова. Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова. Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
