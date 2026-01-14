Още три области пред грипна епидемия

Варна вече е в грипна епидемия, но още три области да се готвят за нея - Бургас, Добрич и Силистра. Учениците от Варна и региона минават засега към онлайн обучение, което ще се проведе поне до 20 януари. В болниците ще се прилага и традиционният план срещу грип, като временно се прекратяват свижданията, а плановите операции ще се организират по преценка на лекарите, предаде Клуб "Z". Детските ясли и градини ще работят, но при строг контрол на влизане на децата.

Среща на високо ниво

Снимка: БГНЕС

Здравният министър Силви Кирилов проведе среща с директорите на 28-те Регионални здравни инспекции. На нея присъстваха ресорният заместник-здравен министър Добромира Карева, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев. По време на срещата беше обсъдена актуалната епидемична обстановка в страната, както и данните за заболяемостта. Те показват нарастване в броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ), като през изминалата седмица общата заболяемост за страната е 133,17 на 10 000 души население.

По време на срещата бяха обсъдени още развитието на грипните вируси, засягането на възрастовите групи, нивото на хоспитализации, както и реда за въвеждане на временни противоепидемични мерки и обявяване на грипна епидемия.

През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз.

