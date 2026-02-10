Промени в движението по трикилометров участък от АМ “Струма“

Тази седмица ще продължи обрушването на откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ “Струма“ в област Перник. До 17 февруари дейностите ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента. Автомобилите ще преминават във вътрешната активна и изпреварващата ленти. Припомняме, че работите в 3-километровата отсечка стартираха на 2 февруари.

Още: Промени в движението в тунел на АМ “Струма“

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Още: Промени в движението през тунел на АМ “Струма“