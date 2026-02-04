Грипът отстъпва в Софийска област

Намаляват случаите на грип и остри респираторни заболявания на територията на Софийска област. За миналата седмица - от 26 януари до 1 февруари, болните са 169. Това се посочва в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция. Заболелите през януари варираха около 200 на 10 000 души.

Стойностите са под епидемичния праг, за да бъде обявена грипна епидемия, болните трябва да надхвърлят 288 на 10 000 души.

Болните със скарлатина са 12, а с варицела са регистрирани четирима.

