Назначиха за временен директор на Столична библиотека спечелилата конкурса Марчела Борисова

Марчела Борисова е назначена за временно изпълняващ длъжността директор на Регионален културен институт "Столична библиотека". До момента тя заемаше позицията заместник-директор с ресор "Работа с читатели". Марчела Борисова ще изпълнява функциите на директор до провеждането на нов конкурс за ръководител на институцията, информират от общината. Припомняме, че Борисова спечели конкурса за директор на библиотеката, но председателят на конкурсната комисия Благородна Здравкова изрази особено мнение, а кметът Васил Терзиев не го утвърди.

Още: Столична община с двама нови заместник-кметове

"Желанието на Столичната община е ръководителят на една от най-старите и уважавани публични институции в столицата да бъде избран при пълна прозрачност и безспорна убеденост в конкурсната процедура", добавят от СО.

Снимка: БГНЕС

Постиженията на предишния директор

Дългогодишният директор на Столичната библиотека Юлия Цинзова напуска поста поради придобито право на осигурителен стаж и възраст за пенсия. По време на нейното управление Столична библиотека се утвърди като водещо средище на книгата и знанието с фонд от над 1 милион тома и повече от 110 хиляди читатели. Институцията разви най-богатия документален и информационен архив, посветен на историята и развитието на София, както и най-големия Център за детска литература в страната.

В този период бяха открити нови филиали на Библиотеката в районите "Студентски" и "Овча купел", както и изцяло бе реновиран филиалът в "Люлин". Създадени бяха първият в България Библиобус, модерен Дигитален център, Дигитална тийн лаборатория, а от тази година функционира и Дигитален клуб за възрастни потребители. Значително бе ускорен процесът по дигитализация на богатия архив на библиотеката, припомнят от "Московска" 33.

Реализирани бяха стотици културни събития, насочени към насърчаване на четенето и популяризиране на българската книга, сред които инициативата "Зелени библиотеки" в парковете на София и Програмите на Литературния клуб – "Поет на месеца", "Разказвач на месеца" и "Преводач на месеца". В резултат на активната си дейност Столичната библиотека бе отличена с Националната награда "Христо Г. Данов" за принос в българската книжовна култура (2018) и Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата (2018), припомня БГНЕС.