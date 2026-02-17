Сложна операция в Бургас: Извадиха два килограма тумор от пациентка

Екип на университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас отстрани тумор с големината на пъпеш и тегло два килограма от корема на 60-годишна бургазлийка. Това съобщиха от пресцентъра на болницата. Сложната операция е извършена във Второ хирургично отделение. Началникът му д-р Васил Керанов каза, че случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало.

Жената е приета в отделението с болки в корема. Първоначалната диагноза е възпален апендикс, но при обстоен преглед тази версия е отхвърлена. По спешност е направен скенер, който показва туморна формация в малкия таз, с гинекологичен произход.

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло. Интервенцията преминава успешно, без усложнения, а пациентката е изписана и се възстановява у дома.

Специалистите хирурзи подчертават, че е важно хората да търсят медицинска помощ при трайна промяна в тялото си, дори когато тя изглежда безобидна. Ранната диагностика значително улеснява лечението и намалява риска от усложнения.

Преди няколко години лекари от болницата отстраниха туморна маса с тегло повече от осем килограма от яйчниците на 54-годишна жена.