Фалити и дългове в здравеопазването: Аркади Шарков предупреди, че спешно трябва да се приеме бюджет

17 февруари 2026, 10:40 часа 182 прочитания 0 коментара
Необходими са спешни мерки за финансиране на здравните услуги. Това обясни пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика. "За тази година все още няма бюджет, което води до блокиране на новия Национален рамков договор. Това автоматично спира въвеждането на вече договорени по-високи цени на клинични пътеки, амбулаторни процедури, нови обеми, оставяйки болниците и извънболничната помощ да работят при стари и не много адекватни условия", обясни той.

По думите му международните и местни доставчици на медицински изделия, лекарства и апаратура губят доверие в платежоспособността на болниците. Това пък води до затягане на търговските условия. "Вероятно ще има драстично задълбочаване на болничните дефицити, рискове от фалити или нови дългове", предупреди той.

Възможно мерки

"Финансирането с по-стари параметри е неадекватно на фона на поскъпването на медицинските консумативи, апаратурата, битовите сметки, както и повишението на заплатите. Рано или късно тези проблеми ще започнат да излизат на преден план. Вече има сигнали от някои лечебни заведения. Стои основният казус с изплащането на заплатите. Приемането на нов бюджет е ключово", каза Шарков.

Според него една от възможните мерки е повишаването на здравната вноска, но тя е трудноизпълнима. "Не е повишавана от години, а нуждите на населението се увеличават". 

Здравният икономист отбеляза, че има и други методи. "Фискалният съвет излезе с препоръки държавните служители и полицаите да започнат да си плащат осигуровките. Ако държавата реши да е социална, да покрие пълния процент на тези групи, които осигурява. Към момента го покрива на хартия, но на практика е частично", каза той. Третото е заделянето от акцизи. 

Четвъртото е войната със захарта – форма на облагане на напитките с високо съдържание на захар, което също е възможност за допълнително финансиране на здравеопазването, но и ограничаване на употребата на такъв тип храни, които водят до затлъстяване.

"Има забавяне в навлизането на иновациите", коментира още Шарков.

Виолета Иванова
