Фалити и дългове в здравеопазването: Аркади Шарков предупреди, че спешно трябва да се приеме бюджет

Необходими са спешни мерки за финансиране на здравните услуги. Това обясни пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика. "За тази година все още няма бюджет, което води до блокиране на новия Национален рамков договор. Това автоматично спира въвеждането на вече договорени по-високи цени на клинични пътеки, амбулаторни процедури, нови обеми, оставяйки болниците и извънболничната помощ да работят при стари и не много адекватни условия", обясни той.

ОЩЕ: Искат поскъпване на голяма част от клиничните пътеки

По думите му международните и местни доставчици на медицински изделия, лекарства и апаратура губят доверие в платежоспособността на болниците. Това пък води до затягане на търговските условия. "Вероятно ще има драстично задълбочаване на болничните дефицити, рискове от фалити или нови дългове", предупреди той.

Възможно мерки

"Финансирането с по-стари параметри е неадекватно на фона на поскъпването на медицинските консумативи, апаратурата, битовите сметки, както и повишението на заплатите. Рано или късно тези проблеми ще започнат да излизат на преден план. Вече има сигнали от някои лечебни заведения. Стои основният казус с изплащането на заплатите. Приемането на нов бюджет е ключово", каза Шарков.

Според него една от възможните мерки е повишаването на здравната вноска, но тя е трудноизпълнима. "Не е повишавана от години, а нуждите на населението се увеличават".

ОЩЕ: България може да загуби над 50 млрд. лв. до 2040 г. заради хроничното недофинансиране на здравеопазването

Здравният икономист отбеляза, че има и други методи. "Фискалният съвет излезе с препоръки държавните служители и полицаите да започнат да си плащат осигуровките. Ако държавата реши да е социална, да покрие пълния процент на тези групи, които осигурява. Към момента го покрива на хартия, но на практика е частично", каза той. Третото е заделянето от акцизи.

Четвъртото е войната със захарта – форма на облагане на напитките с високо съдържание на захар, което също е възможност за допълнително финансиране на здравеопазването, но и ограничаване на употребата на такъв тип храни, които водят до затлъстяване.

"Има забавяне в навлизането на иновациите", коментира още Шарков.