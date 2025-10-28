Войната в Украйна:

Проф. Мутлу Арат отново в София: възможност за пациентите с левкемия, лимфом и миелом да научат за най-новите терапии

На 8-ми ноември 2025 г. София ще посрещне отново проф. д-р Мутлу Арат, специалист по трансплантация на костен мозък и онкохематология от болница „Мемориал Шишли“, Истанбул. Посещението му се организира по покана на „Медикъл Караджъ“ и предоставя възможност за пациенти с тежки хематологични заболявания да се запознаят с иновативните методи за лечение, прилагани в Турция.

Проф. Арат е извършил над 1400 костномозъчни трансплантации и е натрупал впечатляващ опит в лечението на:

  • множествен миелом,
  • остри левкемии,
  • лимфоми,
  • костномозъчна недостатъчност,
  • придобита апластична анемия,
  • усложнения след трансплантация (костномозъчна или стволовоклетъчна).

Той е сред лекарите, които налагат персонализираните терапии и комбинират класическите подходи с иновативни клетъчни методи, насочени към по-добро качество на живот за пациентите.

Турция – лидер в съвременната онкохематология

През последните години Турция се превърна в един от водещите центрове за лечение на онкохематологични заболявания. Болници като „Мемориал Шишли“ разполагат със специализирани звена за трансплантация на костен мозък, които следват европейски и американски стандарти, използвайки най-новите диагностични и терапевтични технологии.

Посещението на проф. Арат в София ще даде възможност на пациенти с диагностицирани хематологични заболявания да получат информация за възможностите на съвременното лечение и бъдещи терапевтични решения.

📍 Къде: София
📅 Кога: 8.11.25 г. (събота)
📞 Записване: 0878 500 730

Иновативните терапии, които проф. Арат прилага, не просто променят медицинската практика – те дават надежда на пациенти, които доскоро са имали ограничени възможности.

