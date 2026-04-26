Първи случай на коремен тиф у нас, вече върлува и опасният вирус по морските дарове, който ослепява

В България е регистриран първи случай на коремен тиф, съобщи проф. Тодор Кандаржиев.

Случаят е от Варна и става въпрос за семейство, отишло на екскурзия в екзотична югоизточна държава, където не спазили условията да не се яде по пазарите и да не се консумира непроверена вода.

Симптомите на коремния тиф са висока температура, седмица след приемането на микроба се получава разстройство. Високата температура минава, но микробът се отделя от урината. Вирусът се предава от човек на човек, заболяването е системно и доста тежко, обясни професорът.

В същото време е доказан и нов вирус по скариди и морски храни, които се внасят от далечни дестинации. Този вирус причинява възпаление на окото. По думите на Кантарджиев когато се обработват подобни морски дарове, трябва да се борави с ръкавици.

Става въпрос за нодавирус, който причинява много тежки инфекции на окото и повишено вътреочно налягане, обясни експертът.

Коремният тиф

Професорът съобщи, че вчера проф. Темеруга Стоева - ръковител на Катедрата по микробиология, вчера е доказала коремен тиф. "Много опасна болест, много по-опасна от холерата", посочи Кантарджиев.

"Чужденци, ползващи българското гостоприемство, отишли на екзотична екскурзия в една югоизточно-азиатска държава - много модерна, много развита, където много от ръководния ѝ състав са завършили университети в България", разказа специалистът.

Според Кантарджиев семейството е консумирало непроверена храна от пазар или непроверена вода. Жената е била в тежко състояние, но ще се възстанови, обяви експертът.

Източник: БГНЕС

Морбилите

182 са вече регистрираните случаи на морбили у нас, съобщи той и допълни, че тази седмица имаме повече случаи от предишната седмица.

„Единият сценарий - много успешният за министерството и успешният за българския народ, е ако го докараме до няколко стотин и затихне. Неуспешният, разбира се, ще е - няколко хиляди, няколко десетки хиляди. Радостното е, че имаме 23 500 имунизирани. Имунизирани, откакто казах, „Имунизирайте се, защото идва морбили“. Значи намаляваме възможността 23 500 души да се разболеят. Според мен е това успех. Другото важно, което го казах, всеки който е в неимунизиран, не е боледувал и е в контакт с болен от морбили, ако не иска да се разболее, отива и веднага се имунизира до 72-ия час“, коментира проф. Кантарджиев.

„За съжаление, новите случаи са в различни градове на страната, все по-отдалечени и все повече неваксинирани боледуват“, посочи той. "Инкубационният период е 21 дена. До третата седмица може да се разболееш, но това е много рядко", отбеляза професорът.

“4 дни преди да се разболееш, напъпчиш, опищиш орталъка, тръгнеш по доктори, тръгнеш по градския транспорт, тръгнеш по аптеки, 4 дена преди това ти вече започваш да заразяваш. Когато се напъпчиш, след това горе-долу, докато ти мине обривът и паднат люспите от кожата ти, все заразяваш“, коментира професорът.

"Първият симптом е висока температура, зачервяване на очите, хрема, болки в гърлото. След температурата започва обривът. Това лекарите го знаят. Важното е родителите да знаят - има ли невакснирани деца и да ходят да си ги ваксинират", посочи проф. Кантарджиев, цитиран от bTV.

Анстраксът

"Опасно е консумирането на нетермично обработено месо от болно животно. Въпреки антибиотичното лечение, ако си консумирал такова месо и се разболееш, 30% умираш", коментира професорът по отношение на темата с антракса.

По думите му последният случай, който е бил опасен за нашата страна, е бил през 2014 г.

„Тогава сегашната ръководителка на катедрата на Медицинския университет във Варна - професор Теменуга Стоева, доказа антракс в един умрял човек. Тогава алармирахме БАБХ. От там взеха мерки и унищожиха 100-200 кг сурова наденица от болната крава“, посочи професорът.

"Ако тази сурова наденица беше изпапкана, недобре изпечена, изпържена, щяха да умират. Беше в разгара на сезона. Тогава даже и чуженци идваха по нашото море. Ако умре някой германец от антракс, гарантирам ви 10 години ще си ходим ние на евтино море“, допълни той.