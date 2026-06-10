Управителят на НЗОК подава оставка

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски подава оставка. "Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", аргументира решението си той. По думите му "здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост".

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Д-р Стефановски отчита и че с екипа си са свършили много работа. "Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани", обясни той.

"Пожелавам успех на наследника си! До нови срещи".

От "Прогресивна България" са внесли късно вчера проекторешения парламентът да прекрати предсрочно мандата на управителя на НЗОК, както и този на подуправителя Момчил Мавров. За това настоява и опозицията. ДБ поискаха отстраняването на Мавров, а от ДПС на цялото ръководство на касата. ОЩЕ: "За да се разгради истински моделът": ДБ иска оставката на зам.-шефа на НЗОК (ВИДЕО)

В мотивите на ПБ се посочва, че управителят на НЗОК системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове, по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването — извънболничната медицинска помощ, болничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, помощните средства.

Според парламентарната група израз на това се вижда в публикуваните отчети от НЗОК, като към 31 март тази година разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната са в размер на 393.841 млн.евро. Спрямо 31 май 2025 г. се отчита ръст от 84.490 млн. евро или с 27,3%, пишат те в мотивите.